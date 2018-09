Vyprodáno. České tenistky požene proti Američankám ve finále Fed Cupu plná hala

před 1 hodinou

Lístky na listopadový boj o trofej v pražské O2 areně zmizely během pouhých dvou hodin.

Praha - Během pouhých dvou hodin se vyprodalo finále Fed Cupu, v kterém budou české tenistky bojovat 10. a 11. listopadu v pražské O2 areně proti obhájkyním triumfu Američankám. Kapitán českého týmu Petr Pála se těší na bouřlivou atmosféru před 14 tisíci diváky a věří, že se konečně dočká vítězství nad USA.

Předprodej začal dnes v poledne a o vstupenky byl velký zájem. "Během dvou hodin bylo prakticky vyprodáno," řekl Karel Tejkal, mluvčí České sportovní, která zápasy Fed Cupu organizačně a marketingově zajišťuje.

"Zájem je obrovský, za to jsem rád. Holky si to zaslouží a bude skvělá atmosféra. Myslím si, že diváci zase ukážou, jak se u nás fandí. Zvlášť proti Americe, kde tolik fandit neumí. Těším se, že to bude bouřlivé," uvedl Pála.

Před pražským publikem slavily české tenistky triumfy ve finále nad Ruskem (2015), Německem (2014) a Srbskem (2012). Američanky mají fedcupových trofejí osmnáct a ve vzájemné bilanci s ČR jasně vedou: z dvanácti soubojů vyhrály deset.

V týmu USA by mohly do Prahy zavítat i největší hvězdy Serena a Venus Williamsovy. "Ale i kdyby třeba nepřijely, tak by to bylo i tak obrovsky těžké utkání. Jsou tam grandslamové vítězky v singlu i v deblu," řekl Pála o síle soupeřek.

Listopadové finále v Praze bere jako ideální příležitost zlomit s Američankami nepříznivou bilanci. "Američanky jsme nikdy neporazili, co já pamatuji jako kapitán. Je to jediné utkání, které jsme doma prohráli, s nimi v Brně. Loni jsme s nimi také prohráli, takže je to velká motivace Američanky poprvé porazit. Je to asi nejvhodnější chvíle doma ve finále," přál si Pála.

Netuší, jaká bude konečná čtyřčlenná nominace USA, ale sílu soupeřek vidí velkou. "Sloane Stephensová je loňská vítězka US Open a letos vyhrála v Miami. O Madison Keysové vždycky říkám, že to bude budoucí grandslamová vítězka. Je velká a v jednom zápase dokáže porazit kohokoliv na světě. Je to asi jejich nejlepší hráčka do debla, když pominu, že by měly hrát Serena s Venus. To je samozřejmě nejlepší pár," řekl Pála.

Přál by si, aby měli fanoušci možnost vidět v Praze USA v plné síle. "Když řekne Serena, že bude hrát, tak opravdu nečekáme, že by ji nenominovali. Moc bych si přál, kdyby přijela, protože by to bylo velice zajímavé utkání, i když ještě o něco těžší," dodal Pála.

Sám bude mít také těžké rozhodování, koho zařadí do nominace. K dispozici má silnou sestavu kandidátek - Karolínu Plíškovou, Petru Kvitovou, Barboru Strýcovou, Lucii Šafářovou, Kateřinu Siniakovou a Barboru Krejčíkovou. Navíc na US Open prošla stejně jako Karolína Plíšková až do čtvrtfinále Markéta Vondroušová.

Organizátoři jsou si vědomi, že může jít o poslední fedcupové finále na české půdě. "Chystat finále dvou nejúspěšnějších týmů historie je velice příjemné. Předpokládáme, že nastoupíme v nejsilnějším složení. Se všema holkama jsem mluvil na téma jejich naladěnosti a motivace, že je to možná poslední finále, které se v České republice hraje," prohlásil majitel České sportovní Miroslav Černošek.

Od příštího roku došlo k radikální reformě mužského Davis Cupu, který vyvrcholí týdenním turnajem pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě. O změně se má jednat i v případě Fed Cupu. "První kolo (v roce 2019) budeme hrát v Ostravě. A pak děj se vůle boží, co bude," dodal Černošek.