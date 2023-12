Vydrž zdravá a máš grandslam. Muchové věří v příštím roce i Wilander

Pokud by měl někdo podle expertů v příštím roce vyhrát první grandslamový turnaj, je jednou z nejžhavějších adeptek na okruhu česká tenistka Karolína Muchová.

Finále French Open, semifinále US Open a zakončení sezony v první osmičce žebříčku. Tenistka z Olomouce, kterou pravidelně brzdí zranění, prožila úžasnou sezonu.

Není divu, že si získala spoustu fanoušků i z řad tenisových odborníků, kteří ji řadí k největším příslibům pro příští sezonu.

Televizní stanice Eurosport ji zařadila mezi čtyřku hráček, u kterých je nejpravděpodobnější, že si příští rok dojdou pro premiérový grandslamový titul.

"Díky skvělé všestranné hře, která se hodí na trávu i tvrdé povrchy, se zdá pravděpodobné, že se ukáže v dalším grandslamovém finále," napsal oficiální web stanice.

Sedmadvacetileté Muchové věří pro příští sezonu i švédský tenisový expert kanálu Mats Wilander. "Pro mě je to nejkomplexnější hráčka na ženském okruhu," uvedl někdejší první hráč světa.

Zároveň ale dodal, že musí zůstat fit a zdravá. Vždyť právě bolavé zápěstí ji připravilo o účast na závěrečném Turnaji mistryň.

Mezi další kandidátky na vyhraný podnik velké čtyřky zařadil Eurosport podobně jako oficiální web WTA také světovou pětku Američanku Jessicu Pegulaovou, její krajanku Madison Keysovou nebo věčnou smolařku grandslamových finále Tunisanku Uns Džábirovou.

Té naposled uštědřila zklamání v boji o velkou trofej Markéta Vondroušová, když lépe zvládla koncovky setů v závěrečné bitvě na Wimbledonu. Džábirová padla už ve třech grandslamových finále.

"Popravdě jsem jí po tom finále s Vondroušovou poslal zprávu. Jestli si budeš chtít popovídat, zavolej, dobře vím, jaké to je. Byl jsem v situaci jako ty, ale věřím, že ty na rozdíl ode mě wimbledonskou trofej získáš," prozradil někdejší šampion US Open Andy Roddick, který po svém triumfu v New Yorku prohrál tři finále v All England Clubu.

Uplynulá tenisová sezona 2023 ukázala, že vyrovnaná ženská tenisová špička nabízí velký prostor k oslavám nečekaných šampionek na grandslamu.

Svůj první grandslam ovládla Běloruska Aryna Sabalenková, v New Yorku triumfovala mladičká Američanka Coco Gauffová a česká šampionka Markéta Vondroušová šokovala odborníky coby nenasazená wimbledonská vítězka.

Proč by něco podobného nemohl nabídnout i rok 2024.