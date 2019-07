Vondroušová nechce být celebrita. Krausovu show odmítla, skoro nevycházela z domu

před 1 hodinou

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ještě než kvůli zranění ruky opustila slovutný Wimbledon, stihla se Markéta Vondroušová rozpovídat o své umíněné snaze vyhýbat se statusu sportovní celebrity. Shon po senzačním finále French Open zvládla dobře. I proto, že odmítala řadu mimosportovních aktivit.

Hned několik tenisových odborníků po Roland Garros vyřklo varovná slova. Vondroušová musí mít na prvním místě tenis. Nebezpečí, že ji zahltí společenské povinnosti, je značné.

Obrovský talent českého tenisu ale v krátkém časovém úseku prokázal, že má svou hlavu a nenechá se do ničeho tlačit. Už to pochopil i její manažer Jan Koukal.

"Je benevolentní. On ví, že jsem tvrdohlavá. Když někam jít nechci a někdo by mě nutil, byla bych strašně otrávená. Honza je v pohodě a moje odmítnutí bere," řekla Vondroušová po svém vyřazení v prvním kole Wimbledonu.

Po jejím pařížském úspěchu přišla celá řada nabídek. Mladou tenistku lákali například do populární talkshow Jana Krause Uvolněte se, prosím.

Vondroušová ale řekla ne. Před kamerami nezažívá nejpříjemnější pocity.

"Vůbec nevím, jaké by to tam bylo. Ještě bych z toho byla vystresovaná. Takže jsem si to nechala ujít," vysvětlila.

Po životním úspěchu chtěla trávit čas hlavně doma. "Zavřela jsem se v baráku a ani nikam nechodila. Spíš jsem si chtěla v klidu trénovat a nestresovat se těmihle věcmi."

Připravovala se v klidu na Štvanici, žádný výrazný shon nepocítila. "Nebylo to nějak šílené. Měla jsem docela klid. Normálně jsem trénovala, než mě začala bolet ruka," zmínila Vondroušová nešťastný sobotní londýnský trénink, který výrazně přispěl k jejímu brzkému wimbledonskému konci.

Žádná citelná životní změna po pařížském finále nepřišla. "Ne, pořád mám kolem sebe stejné lidi a to je hlavní," podotkla spokojeně, byť měla oči zvlhlé čerstvým zklamáním.

Po Roland Garros nestihla téměř žádné oslavy.

"Na Štvanici jsem dostala velkou kytku, chvíli jsme poseděli po tiskovce, ale brzy jsme se sebrali a odjeli domů do Sokolova. Ani tam se nic velkého nedělo," kroutila hlavou Vondroušová, která neslavila ani páteční dvacáté narozeniny.

"Měla jsem dva tréninky, potom jsme jen šli s kamarádkou, co bydlí tady v Londýně, do města na nákupy. Dali jsme si jen večeři, nic extra," dodala světová čtrnáctka.