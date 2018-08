Video: Tenisové šílenství roku. Paire si s sebou do Washingtonu nepřivezl mozek

před 27 minutami

Francouzský tenista předvedl v americké metropoli těžko uvěřitelné výbuchy vzteku.

Washington - Benoit Paire znovu důrazně zabodoval v neoficiální soutěži o nejšílenějšího tenistu historie. Americká média mají jasno: Tohle je John McEnroe, verze 2.0.

Devětadvacetiletý hráč v závěru zápasu proti Kypřanovi Marcosu Baghdatisovi spustil lavinu negativních emocí. Odnesly to všechny jeho rakety i podavač míčků. Francouz totiž rozbité tenisové náčiní vzal a naházel jej do středu kurtu, zjevně jen proto, aby dětské tenisové pracovníky náležitě zaměstnal.

Proti mečbolu rodák z Avignonu ani nehrál, načež při cestě k síti ještě jednou mrštil raketou.

Nepochopitelné chování ocenili diváci zaslouženým pískotem. Paire, jehož nedokázal uklidnit ani empatický soupeř, jim za to při odchodu do šatny poslal pár ironických vzdušných polibků.

Organizace ATP, která v podobných případech bývá co se pokut týče spíše opatrná, aby své rozmazlované hvězdy nenaštvala, tentokrát prokázala odvahu. Paire musí zaplatit 16 500 dolarů, což je více než dvojnásobek toho, co si ve Washingtonu vydělal.

Sankce byla oficiálně udělena za hlasitou obscénnost, nesportovní chování a nedostatečnou snahu podat nejlepší možný výkon "Ano ano, je pravda, že jsem se včera rozčílil," napsal 55. tenista světového žebříčku na svůj Instagram.

"Co se mě týče, budu si pamatovat spíš to, že jsem na správné cestě a od začátku roku se zlepšuji. Kdo se chce zabývat tímhle, žádný problém, ale já už jsem to nechal za sebou," dodal.