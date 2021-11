Pohár od Navrátilové je blízko. Necháme tam všechno, hlásí Siniaková s Krejčíkovou

Deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou mají šanci ještě vyšperkovat skvělou tenisovou sezonu. Vítězky olympijského turnaje v Tokiu a grandslamového Roland Garros dělí jedna výhra od titulu na Turnaji mistryň. Ve finále v mexické Guadalajaře se turnajové jedničky střetnou s wimbledonskými šampionkami Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie, které porazily ve skupině.

"Věříme, že to bude náš den a získáme trofej," řekla Krejčíková s myšlenkami na deblový Pohár Martiny Navrátilové, která čtyřhru na Turnaji mistryň dokázala ovládnout jedenáctkrát a ve čtvrtek bude pohár pro letošní šampionky osobně předávat.

"Doma všichni Martinu milujeme a oceňujeme to, co v tenise dokázala. A také jsme rádi, že nám občas poradí, za což jsme jí hrozně vděční. Tak doufejme, že zítra od ní tu trofej dostaneme," dodala Krejčíková. "Necháme tam všechno, aby se nám to povedlo," přidala Siniaková.

Krejčíková a Siniaková už na Masters hrály o titul před třemi lety. I tehdy v Singapury byly nejvýše nasazeným párem, ale ve finále podlehly ve dvou setech maďarsko-francouzskému páru Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. "V každém setu rozhodl jeden brejk. Holky hrály dobře a prostě nás přehrály. O kousíček nám to uteklo," vzpomínala Krejčíková.

K minulosti se ale nechtějí upínat. V Mexiku myslí na úspěch. "Soustředíme se na to, abychom se co nejlépe připravily a předvedly lepší výkon než soupeřky. Věřím, že když nejlepší výkon předvedeme, tak při nás bude stát i štěstí a vyhrajme," řekla Krejčíková.

Rok 2018 byl pro českou dvojici průlomový. Získaly v něm dva grandslamové tituly, ale od té doby se posunuly dál. "Ve všem," řekla Krejčíková a Siniaková přitakala: "Pořád se vyvíjíme a makáme, což nám dodává síly. Teď jsme více sebevědomé, více spolupracujeme."

Turnaj mistryň v televizi Všechny zápasy nabízí stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis v přímých přenosech, a to jak utkání ve dvouhrách, tak i ve čtyřhře. Fanoušci se mohou těšit na české tenistky, představí se ambasadorka O2 TV Karolína Plíšková i Barbora Krejčíková, která navíc bojuje ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové. Turnaj mistryň komentují na O2 TV Sport a O2 TV Tenis Libor Basík, Martin Štefl a Klára Janáčková. Přenosy začínají vždy v devět hodin večer zápasem singlu a na něj naváže debl. Druhý slot startuje zhruba o půl třetí ráno.

V Mexiku na závěr bojů ve skupině i v semifinále sice prohrály první set, ale poté se vždy výrazně zlepšily a zápasy otočily. "Šanci jim schválně nedáváme, akorát jsme měly horší rozjezdy. Ale řekla bych, že hrajeme solidně a dobře a ve finále je vidět naše dobrá sehranost a chemie. Jsem ráda, že se nám takto daří a že si zahrajeme o trofej," pronesla Krejčíková.

Siniaková a Krejčíková si letos zahrají čtvrté velké finále. Vyhrály olympiádu a v Paříži a na úvod roku prohrály ve finále Australian Open. "To je slibné," podotkla s úsměvem Siniaková a směrem k souboji se Sie Šu-wej a Mertensovou doplnila: "Půjdeme do toho s tím, že titul chceme vyhrát. Ale určitě to bude hrozně těžký zápas, prostě se budeme snažit tam nechat všechno."