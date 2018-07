Venus Williamsová chce hrát do čtyřiceti a dostat se na olympiádu do Tokia v roce 2020

před 1 hodinou

Americká tenistka Venus Williamsová se nechala slyšet, že by si ráda zahrála na olympiádě v Tokiu, kdy jí bude 40 let.

Washington - Americká tenistka Venus Williamsová by si ráda zahrála na olympiádě v Tokiu a přidala šestý start pod pěti kruhy. Za dva roky jí bude 40 let, první olympijské zlato přitom v Sydney získala jako dvacetiletá.

Sedminásobná grandslamová vítězka a bývalá světová jednička má z olympijských turnajů pět medailí. Vedle dvouhry vyhrála Williamsová v Sydney i čtyřhru, další deblové triumfy s mladší sestrou Serenou přidala v letech 2008 a 2012. Předloni v Riu získala v mixu s Rajeevem Ramem stříbro.

"Ráda bych hrála ještě na jedné olympiádě, je to můj cíl," citoval Williamsovou web tenisové asociace WTA. "Snad se mi to podaří, byl by to pro mne další vrchol kariéry. Olympijské hry byly vždycky úžasnou zkušeností," dodala současná světová čtrnáctka.