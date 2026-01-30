Přeskočit na obsah
Velký úspěch na Australian Open. Finále bude mít ryze české zastoupení

ČTK,Sport

Čtyřhra juniorek na tenisovém Australian Open bude mít české vítězky. Do sobotního finále postoupily nejvýše nasazené sestry Alena a Jana Kovačkovy, které se utkají s Terezou Heřmanovou a Denisou Žoldákovou.

Sestry Jana a Alena Kovačkovy.
Sestry Jana a Alena Kovačkovy.Foto: Profimedia
Reklama

Kovačkovy porazily dvojici Mariia Makarovová, Rada Zolotarevová dvakrát 6:4. Heřmanová a Žoldáková zvítězily nad jiným ruským párem Alexandra Malovová, Alisa Terentěvová 6:4, 7:6.

Sestry Kovačkovy mohou získat druhý společný titul v juniorské čtyřhře na grandslamu po loňském vítězství na US Open. Sedmnáctiletá Alena má navíc deblový triumf z Wimbledonu, který vybojovala v roce 2023 s Laurou Samsonovou.

V ryze českém finále se rozhodne grandslamová čtyřhra juniorek poprvé. Na Australian Open v něm budou hrát tenistky z jedné země poprvé od roku 1988, kdy bylo australskou záležitostí.

Deblovou soutěž juniorek v Melbourne ovládly z českých tenistek naposledy před 11 lety Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou (nyní Škoch).

