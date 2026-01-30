Velký úspěch na Australian Open. Finále bude mít ryze české zastoupení

Čtyřhra juniorek na tenisovém Australian Open bude mít české vítězky. Do sobotního finále postoupily nejvýše nasazené sestry Alena a Jana Kovačkovy, které se utkají s Terezou Heřmanovou a Denisou Žoldákovou.
Kovačkovy porazily dvojici Mariia Makarovová, Rada Zolotarevová dvakrát 6:4. Heřmanová a Žoldáková zvítězily nad jiným ruským párem Alexandra Malovová, Alisa Terentěvová 6:4, 7:6.
Sestry Kovačkovy mohou získat druhý společný titul v juniorské čtyřhře na grandslamu po loňském vítězství na US Open. Sedmnáctiletá Alena má navíc deblový triumf z Wimbledonu, který vybojovala v roce 2023 s Laurou Samsonovou.
V ryze českém finále se rozhodne grandslamová čtyřhra juniorek poprvé. Na Australian Open v něm budou hrát tenistky z jedné země poprvé od roku 1988, kdy bylo australskou záležitostí.
Deblovou soutěž juniorek v Melbourne ovládly z českých tenistek naposledy před 11 lety Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou (nyní Škoch).
Epický spektákl v Austrálii. Alcaraz sotva chodil, přesto po 5,5 hodinách vydřel finále
První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. Třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva porazil po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
Ukrajinci stále mrznou. S opravami elektráren už pomáhají i potápěči
Po ruských útocích na energetickou infrastrukturu a kvůli krutým mrazům nemají ukrajinské domácnosti stále přístup k vytápění či elektřině. Když nefunguje elektřina, tak navíc často neteče ani pitná voda. Dodávky se díky extrémnímu vytížení pracovníků postupně daří opět obnovovat, energetická soustava má ale stále problémy a útoky pokračují.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
Americký vyjednavač míru na Ukrajině nezná fakta. Veřejnost pobouřil svou neznalostí
Jeden z amerických diplomatů, který má na starosti vyjednávání o míru mezi Moskvou a Kyjevem, prokázal v uzavřeném rozhovoru s novináři značné mezery v základních faktech a znalostech. Spletl si totiž ústavní funkce na Ukrajině nebo délku světových válek, což znepokojuje veřejnost o jeho schopnostech vyjednávat.