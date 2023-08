Večer vás zpije do němoty, pak dře hodiny na kurtu. Francouz odhalil kouzlo Wawrinky

V neuvěřitelných 38 letech si o víkendu ještě zahrál finále turnaje ATP. Švýcar Stan Wawrinka o víkendu dojal nejednoho tenisového fanouška, když se rozbrečel při slavnostním ceremoniálu v Umagu, když mluvil o své lásce ke kurtům. Francouz Benoit Paire mu na sociálních sítích vysekl poklonu a prozradil, v čem je Wawrinkova největší zbraň.

Nebylo daleko k tomu, aby po šesti letech zase oslavil tenisový titul. Wawrinka svedl na antuce v chorvatském Umagu epickou třísetovou bitvu s Alexeiem Popyrinem, který je o 15 let mladší.

Fanoušci, kteří si Švýcara v průběhu týdne hodně oblíbili, tenisového veterána rozplakali.

"Vím, že brečet je hloupé, ale já tenhle sport tak miluju a vy, lidi, ho děláte ještě výjimečnější. Moc doufám, že se sem budu moci ještě vrátit," řekl během slavnostního ceremoniálu.

Stále totiž váhá, kdy ukončí profesionální kariéru. Bývalý třetí hráč světa se přitom po peripetiích se zdravím protáhl zpátky do první padesátky.

Poklonu mu vysekl i vítěz turnaje Popyrin. "Vyrostl jsem na tvém tenise. Je pro mě velká čest, že jsem si proti tobě mohl finále zahrát. Vždyť jsem ti fandil v každém grandslamovém finále, které jsi hrál," pronesl Australan.

Podle francouzského tenisty Benoita Pairea se ale Wawrinkova výdrž netýká jen tenisu. Věk prý není znát ani na Švýcarově toleranci k alkoholu.

"Stan je slušný pijan, když má formu. Už několikrát se se mnou zpil do němoty, já byl druhý den hotový, neschopný vstát z postele a on? Pět hodin v kuse dře na kurtu, potí se a trénuje. Není moc lidí, co by tohle dokázalo," prozradil na Instagramu Paire.

A výkon trojnásobného grandslamového šampiona prý podtrhuje i fakt, že Paire co se popíjení alkoholu také není zrovna žádné ořezávátko.

"Není to tak, že bych byl alkoholik, ale mám alkohol rád, a když je nějaká párty, umím za to vzít, nemám žádné limity," pochlubil se Francouz.

Paire to ale v kariéře zase tak daleko nedotáhl. Ve 34 letech byl nejvýše 18. hráč světa a na grandslamech neuhrál víc než osmifinále. Nyní je až ve druhé stovce rankingu.