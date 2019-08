V klíčových chvílích zaváhá. McEnroe ví o slabinách Plíškové a potrénoval s ní

před 43 minutami

Prožívá vyrovnanou sezonu, už se zase natahovala po postu světové jedničky, ale na pokoření hlavního kariérního milníku stále čeká. Karolína Plíšková má letos naposledy šanci ovládnout svůj první tenisový grandslam. Podle americké legendy Johna McEnroea bude záležet na tom, jak rychlý bude povrch na US Open a jak se Češka popere s vypjatými situacemi, které se jí v minulosti příliš nedařilo zvládnout.

To už musí být, aby si rodačka z Loun nezahrála na turnaji alespoň tři zápasy. Na kontě má hned tři tituly. Její vyrovnanost se projevila i na žebříčku, kde se drží na třetím místě.

"I tak tam měla lepší i horší momenty, ale je třeba si uvědomit, že teď je ženský okruh mnohem otevřenější než ten mužský. Spousta holek je schopná vyhrát turnaj a velké podniky se stávají nepředvídatelnými," prohlásila v odpovědích pro Aktuálně.cz americká tenisová legenda John McEnroe.

Před posledním grandslamem sezony zapsala česká tenistka v Torontu a Cincinnati dvě čtvrtfinále. I tak bude papírově patřit v New Yorku mezi jedny z favoritek.

"Někdy to záleží na losu, jindy na rychlosti kurtu. A podle mého názoru čím rychlejší povrch bude, tím bude US Open Karolíně víc sedět," věří Češce bývalá mužská světová jednička.

"Nehýbe se tak dobře jako jiné nejlepší tenistky světa, potřebuje tvrdý servis a kontrolu nad údery. Když správně ucítí balón a bude to mít dobře nastavené v hlavě, může to zvládnout v New Yorku až do konce," dovysvětlil.

Tenisové umění české reprezentantky tento týden okusil na vlastní kůži, když si spolu dali ve Flushing Meadows sparing. "Dobrý trénink s legendou Johnem McEnroem, je pořád ve výborné formě," napsala Plíšková na sociální sítě a přidala společnou fotku.

Sedmadvacetiletá Plíšková si zahrála na US Open finále v roce 2019, od té doby na podobný průlom čeká.

"V poslední době se zdá, že v důležitých chvílích zaváhá, a to je důvod, proč ještě nemá na kontě žádný grandslam. Uvidíme, co nabídne ten nadcházející."

Na prvním místě ve svém listu favoritek ale McEnroe českou hvězdu nemá. "Plíšková je jednou z možných vítězek, ale já bych vsadil na Serenu Williamsovou. Myslím, že v tuhle chvíli chce vyhrát víc než kdokoli jiný v pavouku," myslí si.

V průlom na grandslamu doufá také dvojče Karolíny Kristýna Plíšková. Té se ale dlouhodobě nedaří dosahovat takových výsledků jako její o dvě minuty mladší sestra. Obě přitom mají stejné dispozice, jen hrají každá jinou rukou.

"Jsou to rozdílní lidé. Jedna věc je talent a druhá hladovost. Tam je rozdíl a důvod, pro je jedna v první pětce a druhá sedmdesátá na světě. Člověk by musel být psychiatr, aby přišel na to, proč to tak je," tvrdí McEnroe.

"Možná je to tím, že jsou dvojčata a navzájem na sebe psychicky působí. Možná Kristýny levácký servis není tak dobrý a asi není tak hladová jako její sestra, můžeme se jen dohadovat," dodal.

Jisté je, že na Karolínu Plíškovou číhá v prvním kole US Open kvalifikantka, její dvojče Kristýna okusí hru teprve šestnáctileté Francouzky Diane Parryové.