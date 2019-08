Sesadit legendy může vysmívaný Medveděv. Nechávám soupeře trpět, říká ruská zeď

před 3 hodinami

Video: Tak Medveděv v Cincinnati znechutil tenis světové jedničce. | Video: www.youtube.com

Nejlepším tenistou na severoamerických betonech se překvapivě stal Daniil Medveděv. Třiadvacetiletý Rus došel do finále na všech třech turnajích, do kterých před US Open nastoupil a po titulu v Cincinnati vyskočil už na páté místo světového žebříčku. Uspěje i v New Yorku?

Těm, kteří se moskevskému rodákovi vysmívají kvůli neortodoxnímu stylu, v posledních týdnech poněkud zvážněly rysy. Medveděv najel na vítěznou vlnu a ukazuje, že na kurtu není třeba být elegantní, aby se dostavily velké úspěchy. Právě on je letos tenistou s nejvyšším počtem výher. Slavil už čtyřiačtyřicetkrát. A zatímco Alexander Zverev nebo Stefanos Tsitsipas zadřeli motor, Medveděv je momentálně na nejlepší cestě pokusit se o dlouho očekávaný průlom někoho z nové generace. Ruský hráč může podle mnohých uspět i na nadcházejícím grandslamovém US Open a sesadit z piedestalu stále dominantní velkou trojku legend, Djokoviče, Federera a Nadala, kteří ovládli posledních jedenáct grandslamů. A to navzdory ošklivému tenisu, který Medveděv produkuje. Anebo právě díky němu. "Nemám jediný úder, který by byl výborný. Nepodávám špatně, ale není to nic zázračného. Soustředím se, abych byl konzistentní ve všech směrech. Moje taktika je nechat trpět soupeře," charakterizoval Rus sám sebe. Že je jeho hra označována za nepohlednou, až amatérskou, už si zvykl. "Občas si čtu komentáře. Padesát procent lidí říká, že je to ošklivé. Druhou půlku to ale baví, protože vracím míček na kurt," prohlásil bezmála dvoumetrový hubený čahoun. "Když se někdy vidím na videu nebo na fotkách, říkám si: Co to dělám? Ale je to můj styl a doufám, že si ho lidé užívají. Možná, že čím víc je má technika amatérská, tím víc lidí zaujme," dodal. Kvůli Češkám by se měla změnit pravidla, rýpla si Krejčíková. Musela vyřadit krajanku číst článek Jeho tenisová taktika je v každém případě úspěšná, konkurenti stojící na druhé straně sítě skutečně trpí. Novak Djokovič trpěl už v lednu, když na své cestě za sedmým titulem z Australian Open potkal Medveděva v osmifinále. Soupeře zdolal ve čtyřech setech, po utkání ale kroutil hlavou nad jeho náročností. "Bylo to šílené. Měli jsme výměny o 40 nebo 45 úderech. Strašně těžký soupeř," tvrdila světová jednička. Pak už se král před Medveděvem musel sklonit. V dubnu na antuce v Monte Carlu i nyní v Cincinnati. U sítě Djokovič soupeři gratuloval s uznalými gesty a pak tvrdil: "Neudělal jsem nic špatně, ale Daniil byl prostě neuvěřitelný." S chvalozpěvy na ruského tenistu přicházejí i další slovutní soupeři. Třeba světová čtyřka Rakušan Dominic Thiem, kterému Medveděv nedávno v Montrealu povolil pouhé čtyři gemy. "Prostě nechybuje, z forhendu ani bekhendu. Na antuce je to o něco snadnější, ale na tvrdém povrchu, kde ho nemůžete tolik rozhodit vysokým spinem nebo nízkým slicem, chybu neudělá. V každé výměně musíte zahrát třeba 30 míčů, abyste ho udolali," vysvětlil. Podobně hovořil Kei Nišikori, další top hráč, který už s Medveděvem prohrál. "Je velmi chytrý. Nemá žádnou velkou zbraň, ale skvěle čte hru soupeře." Nepoměr v odměnách zostřil debatu. Největší balík historie ale dostanou ženy číst článek Své o tom ví Stefanos Tsitsipas, jednavacetiletý řecký supertalent, také člen elitní světové desítky. Na ruského soka nevyzrál ani v jednom ze čtyř vzájemných duelů. "Je úplně odlišný, má velmi velmi divnou hru. A nemyslím to negativně. Svou hrou vás znepokojí a když proti němu stojíte na kurtu, cítíte se hodně nepohodlně," řekl Tsitsipas. "Dokáže vás donutit k chybě tak, že ani nerozumíte tomu, proč jste právě zkazili. Kazíte to, co obvykle ne," dodal. Medveděv sám s tímto originálním popisem souhlasil. "Ano, přesně to dělám. Vyhrál jsem spoustu zápasů jen proto, že si soupeř nezvykl na můj styl a příliš chyboval." Otázkou tak je, zda ruský talent momentálně netěží především z toho, že je pro soupeře špatně čitelný a zda soupeři časem nenajdou recept, jak jeho specifickému stylu čelit. Medveděvova srpnová bilance na každý pád bere dech. Tři týdny, tři finále. Ve Washingtonu ho v boji o titul zastavil Nick Kyrgios díky dvěma tie-breakům. V montrealském finále Rus uhrál jen tři hry proti Rafaelu Nadalovi. V Cincinnati už ale finálovou smůlu protrhl a poražený Belgičan David Goffin mohl jen obdivně prohlásit: "Nedělal skoro žádné chyby. Byl jako zeď." Daniil Sergejevič Medveděv teď míří do New Yorku, kde bude nasazenou pětkou. Ruští fanoušci jsou nadšení a netají se obrovským očekáváním. Po dlouhé krizi ruského mužského tenisu, která nastala poté, co své kariéry ukončili Jevgenij Kafelnikov a Marat Safin, zdá se přicházejí zlaté časy. Kromě Medveděva už se do top 10 protlačil i Karen Chačanov. Další talentovaný mladík Andrej Rubljov zase v Cincinnati šokoval Rogera Federera. Přehled Kvitová v průhledné sexy halence, Šarapovová coby pomeranč. To bude móda na US Open

autor: Aleš Vávra | před 3 hodinami