Už jen krok od US Open. Martincová a Allertová zvládly i druhé kolo kvalifikace

před 22 minutami

Tereza Martincová i Denisa Allertová dál živí naději na postup do hlavní soutěže US Open. Obě české tenistky zvládly v kvalifikaci v New Yorku i druhé kolo a od postupu do hlavní soutěže je dělí jediné vítězství.

Allertová, která po loňské pauze bojuje o čtvrtou účast na závěrečném grandslamu sezony, zdolala Ankitu Rainaovou z Indie 6:7, 6:4, 6:2. Martincová, jež by ráda navázala na letošní wimbledonský start, porazila Ajano Šimizuovou z Japonska 6:1, 6:4. Boj o grandslamový debut nevyšel Zdeňku Kolářovi. Ve 2. kole prohrál s Belgičanem Kimmerem Coppejansem 5:7, 3:6. Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku: Muži - 2. kolo: Coppejans (31-Belg.) - Kolář (ČR) 7:5, 6:3. Ženy - 2. kolo: Martincová (27-ČR) - Šimizuová (Jap.) 6:1, 6:4, Allertová (ČR) - Rainaová (Ind.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Přehled Kvitová v průhledné sexy halence, Šarapovová coby pomeranč. To bude móda na US Open

autoři: Sport, ČTK | před 22 minutami