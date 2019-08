Kvůli Češkám by se měla změnit pravidla, rýpla si Krejčíková. Musela vyřadit krajanku

před 3 hodinami

Objíždí celý svět a hraje dvě soutěže najednou, aby si splnila sen a dostala se do první stovky singlového žebříčku. Hned na začátek kvalifikace do tenisového US Open Barbora Krejčíková ale vyfasovala za soupeřku Češku, což jí navzdory vítězství moc příjemné nebylo.

Už jednou byla brněnská tenistka blízko elitní stovce žebříčku, ale pak deblové povinnosti zatlačily ty singlové trochu do pozadí a soustředila se hlavně na souhru s parťačkou Kateřinou Siniakovou. Letos se zdá, že se jí daří kloubit obě soutěže. Přes jaro i léto se zavrtala do antuky. Vyhrála na ní hned čtyři turnaje ITF, což z ní momentálně dělá 124. hráčku světa, přitom začínala sezonu ve třetí stovce. "Byl to úžasný program, protože mám antuku ráda a užila jsem si na ní každičký zápas. O to se snažím i tady na neworském betonu," prohlásila Krejčíková po výhře v prvním kole kvalifikace na US Open. Úplný prožitek jí zkazilo jen to, že musela tím pádem utnout grandslamové sny krajance Tereze Smitkové, kterou jí los přihrál do cesty. "To vždycky zamrzí. Letíte z Evropy, z České republiky takovou dálku a pak narazíte na sebe, to opravdu není hezké ani pro české fanoušky," prohlásila Krejčíková. Někdejší osmifinalistku Wimbledonu ale přehrála ve dvou setech 6:1 a 7:6. "Je to, jak to je, jedna musí prohrát, ale možná by měli nějak změnit pravidla, v kvalifikaci bylo asi pět Češek a dvě hned hrály proti sobě," rýpla si bývalá deblová světová jednička. V dalším kole kvalifikace změří síly s domácí hráčkou Asií Muhammadovou, až 284. tenistkou světa. Češka věří, že by mohla z kvalifikace podruhé v kariéře projít až do hlavní grandslamové soutěže a zahrát si vedle čtyřhry a mixu i dvouhru. Loni se takhle prokousala na French Open. "Mám US Open moc ráda, líbí se mi i New York, i když moc nemusím místní ovzduší a dopravu. Proto moc nepobývám na Manhattanu, mám pronajatý byt blízko Flushing Meadows. Teď tu mám i mamku, tak jí chci trochu ukázat město," prozradila Krejčíková. O místo v pavouku dvouhry na posledním turnaji velké čtyřky bojují i další Češky. Vedle Krejčíkové si postup do druhého kola kvalifikace zajistily Denisa Allertová a Tereza Martincová. Ze hry jsou Smitková a Anastasia Zarycká. Mezi mužskými kvalifikanty jsou čeští tenisté zatím stoprocentní. Vítězný úvodní duel mají za sebou Zdeněk Kolář, Lukáš Rosol i Jiří Veselý.

autor: Miroslav Harnoch | před 3 hodinami