Uslzená Vondroušová po sérii porážek myslí na budoucnost. Musím zpátky na menší turnaje, tuší

před 27 minutami

Česká tenisová naděje Markéta Vondroušová opustila Wimbledon hned v prvním kole. Kvůli žebříčku musí udělat zase krok zpátky.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Po losu si říkala, že mohla dopadnout i hůř a na první kolo se těšila. Po něm si česká tenisová naděje Markéta Vondroušová utírala uslzené oči do wimbledonského ručníku a mezi novináře se jí vůbec nechtělo. V úterý totiž uhrála proti Američance Sachii Vickeryové sotva tři gemy.

"Bylo to nepříjemné. Ona hodně bránila a běhala. Měly jsme dlouhé výměny, výsledek tomu moc neodpovídá. Zahrála o dost lépe než já. Moc ji neznám, nikdy jsem ji neviděla. Tušila jsem, že hodně běhá, ale ne že až takhle. Bylo to těžký na hlavu, pořád jsem ji tlačila, ona mi to házela zpátky a já to pak zkazila," smutnila čerstvě devatenáctiletá hráčka.

Aby toho nebylo málo, téměř si obnovila zranění, které ji trápilo už na jaře. "Spadla jsem tam jednou a začalo mě zase táhnout tříslo. Pak už jsem se bála dobržďovat, aby mi to neuklouzlo. Už loni jsem tu hrála večer, klouže to pak víc, hlavně v rozích, nejde se zapřít, to je nepříjemný."

Mladé Češka tak uzavřela travnatou část sezony s bilancí 0:3. "První turnaj jsem hrála v Holandsku se Sabalenkovou, tam jsem nedopodávala zápas. Pak jsem prohrála se Stosurovou, potom týden nic a až tady debl, moc jsem toho neodehrála," krčí rameny Vondroušová.

První polovinu sezony měla jak na horské dráze, když už se rozjela ke skvělým výkonům a trápila i soupeřky z první desítky světového žebříčku, putovala na marodku.

"Nehrála jsem Madrid, pak až French Open. Je to dost cestování, každý týden někde jinde, musím si na to zvyknout. Brzdí mě zranění, snad už to bude dobré. Každý zápas je strašně těžký, soupeřky už mě znají," naráží česká hvězdička na změnu oproti minulé sezoně, kdy byla neokoukaná.

Bohužel daň si to vybírá v tom, že dostává lekce i od soupeřek, které by loni porazila. Letos má bilanci 13/13, přičemž si do prázdninových týdnů táhne sérii pěti prohraných utkání v řadě. Naposledy se radovala v dubnu na německé antuce.

"Dost to poznamenává sebevědomí. Ve Stuttgartu jsem ještě hrála dobře, ale udělala jsem si tam tříslo. Teď nehraju špatně, ale nezvládám rozhodující míčky. Potřebuju vyhrát pár zápasů," tuší svěřenkyně Martina Fassatiho.

S novým koučem se jim zatím moc nedaří, kromě solidní jízdy ve Stuttgartu toho spolu zatím moc nevyhráli. "Jsme spolu každý den v Praze, už se docela dobře známe. Funguje to, i když se nedaří. Je zkušený, tohle ho nerozhodí. Utěšuje mě, stejně jako ségra, která tu se mnou v Londýně je."

Pořád se na zatím ne úplně dobře rozjeté sezoně snaží najít něco pozitivního. "Vím, že ve druhé části sezony můžu jen nahrát. Nic neobhajuju To mě uklidňuje, už budu jen přičítat. A příští rok nebude tolik obhajob jako letos," říká aktuálně 106. hráčka světa.

Aby se dostala ideálně do první stovky a tedy i na místa zajišťující hlavní část US Open, musí zpět na menší turnaje ITF, které objížděla dřív.

"Budu hrát další týden stovkový turnaj v Budapešti na antuce, potom Gstaad a pak mě čeká Amerika. Budu tam hrát asi nějaké kvaldy, možná nějaké ITF v Kanadě. Na uhrání US Open mám dva nebo tři turnaje. Musím zpátky, nahrát pár zápasů na těch menších podnicích, to mi může pomoct," zná cestu k poslednímu grandslamu Vondroušová.