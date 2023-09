"Vůbec jsem nevěděla, co se děje." Rozhozené Muchové nepomohla k obratu ani pauza

Věřila, že by mohla dojít dál než v Paříži a grandslam v New Yorku vyhrát. Ve čtvrtek ale prožila tenistka Karolína Muchová hodně zvláštní zápas, ve kterém se prý cítila tak na 60 procent. K obratu v semifinále US Open proti domácí Coco Gauffové jí nepomohla ani nucená pauza kvůli přilepenému aktivistovi.

Semifinále se vyvíjelo jasně v neprospěch české tenistky prohrávala 4:6 a 0:1, když se na tribuně objevili ekologičtí aktivisté a jeden z nich se dokonce přilepil k podlaze. Hra se zastavila na 50 minut.

"Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Nejdřív jsem myslela, že jen někdo hodně nahlas křičí a fandí. Teprve pak jsem viděla toho přilepeného chlapa. Co se dá dělat, něco podobného jsme zažili už na Wimbledonu. Děje se to," krčila rameny Muchová.

Přestávku využila k drobnému ošetření, ale pak zmizela stejně jako Gauffová do útrob stadionu a 50 minut se nehrálo. Chtěla se trochu vzpamatovat, aby se zápasem ještě něco udělala, ale marně.

"Snažila jsem se najít něco pozitivního, bavila jsem se s trenéry, kteří se mě snažili povzbudit. řekla bych, že jsem se pak i trochu zvedla, ale pořád to nebylo dost na to, abych Coco porazila," přiznala.

Aktivista přilepený k podlaze:

Climate activist glued his feet to the floor at US Open after interrupting the match. #USOpen pic.twitter.com/jsv8TCGzd2 — Jack Ciapciak (@jackciapciak) September 8, 2023

Problém byl ten, že se od prvních minut cítila rozhozená, nebyla ve své kůži jako v předchozích zápasech.

"Když jsem seděla na tiskovce po předchozích zápasech, říkala jsem vám, že se cítím skvěle, jako bych nemohla udělat chybu. Teď jsem se cítila tak na 60 procent. Ale abyste porazili někoho, jako je Coco, musíte být stoprocentní," vysvětlila finalistka posledního French Open.

Proti domácí favoritce to neměla jednoduché, Gauffová hýří sebevědomím, protože má v zádech jedenáctizápasovou šňůru vítězství a k tomu ji hnalo americké publikum.

"Je rychlá, dobře se hýbe a nutí vás k úderům navíc. Na druhou stranu nemám pocit, že by předvedla něco speciálního. Ale já se prostě necítila dobře na to, abych ji mohla porazit," smutnila Muchová.

Z něčeho si ale přeci jen může vzít pozitivní poznatek. V závěru druhé sady odvrátila pět mečbolů. V jedné z výměn za stavu 5:6 si vyměnila s Gauffovou až 40 úderů.

"Obvykle je u mě normální, že když se dostanu do nějaké kritické situace, předvedu to nejlepší. Nemůžu ale čekat na to, až se dostanu do rohu. Takhle bych měla hrát po celý zápas. Bohužel to tak dnes nebylo," dodala Muchová.