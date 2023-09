New York na nohou, zázrak Coco žene k titulu. Jinakost Muchové ale nahání strach

Americký tenis mocně touží po nové šampionce. Coco Gauffová v devatenácti letech potvrzuje pověst generačního talentu, je jednoznačně nejlepší tenistkou léta a v New Yorku míří za svým premiérovým grandslamovým titulem. V semifinále ale narazí na jinou kompetentní superstar, Češku Karolínu Muchovou.

Coco Gauffová, US Open 2023 | Foto: Reuters

Jeden velký zápas mají čerstvě za sebou. Na velkém turnaji v Cincinnati se před necelými třemi týdny utkaly o titul. První vzájemný duel zvládla lépe mladá Američanka, Češku vyčerpanou těžkým průběhem turnaje porazila ve dvou setech.

Málokdo si nyní dokáže představit, že semifinále US Open nabídne podobně hladký průběh. Spíše se očekává tuhá, dlouhá bitva plná zvratů a špičkového tenisu.

"Pokud je tohle léto opravdu jejím létem, musí se Coco postarat o náročnou Češku," napsal Steve Tignor, expert serveru Tennis.com ve svém preview.

Gauffovou, vítězku letních turnajů ve Washingtonu a Cincinnati, varoval.

"Muchová je jiná, spousta věcí ji odlišuje od ostatních. Její rejstřík úderů, její umění měnit rychlost i její touha a schopnost vyrazit dopředu a dohrávat míče na síti. V Ohiu byla zatavená, teď má mnohem víc sil a je o to více motivovaná," uvedl americký tenisový novinář.

Motivaci a touhu po odvetě ostatně naznačila sama česká tenistka na tiskové konferenci po svém postupu do semifinále.

Když se jí američtí novináři zeptali, jak náročné bude nastoupit proti tenistce tak nabité sebevědomím po impozantní sérii vítězství, dovolila si je upozornit také na svou skvělou formu.

"No, já si teď také docela věřím. Bude to samozřejmě velká bitva, Coco hraje skvěle, ale já budu připravená," uvedla.

Co bude klíčem k úspěchu nechtěla konkretizovat. "Určitě budu hrát svou hru. Nechci všechny taktické klíče prozrazovat," zasmála se.

Gauffová by se před ní měla mít velmi na pozoru i podle Matse Wilandera.

"Musím tady vyvěsit varovnou vlajku. I když jí Coco porazila v Cincinnati, Muchová si umí vyhodnotit situaci, hrát riskantní tenis, zjistit, že to nefunguje a udělat něco úplně jiného," prohlásil bývalý první hráč světa a dlouholetý moderátor Eurosportu, který už léta patří mezi obdivovatele české tenistky a dlouhodobě předvídal její vzestup mezi největší hvězdy současného tenisu.

"Coco opravdu bude muset mít pod čepicí, bude muset hrát hodně hlavou. Je to pro ni velká příležitost a ona cítí, že jí musí proměnit," dodal Wilander.

Američanka hlavou hrát bude, po pár měsících spolupráce s novými trenéry Bradem Gilbertem a Perem Ribou šla její hra prudce nahoru, podobně jako taktická příprava na jednotlivé duely.

"Coco čelí velkému tlaku, ale my se soustředíme jen na malé věci, na každodenní práci, která je nejdůležitější. Takticky přemýšlím o každém zápase: co musí udělat, její přednosti, slabiny soupeřky. Přemýšlím o tom opravdu hodně, protože každý duel je nějak kontrolovatelný. Následující zápas je to jediné, na čem záleží," vysvětlil Gilbert, autor populární tenisové knihy "Vyhrávat hnusně".

Muchová zatím ztratila v turnaji jediný set, Gauffová už tři. Občas působila nervózněji, tlak na její úspěch začíná být enormní.

Hned v prvním kole zažila nervydrásající boj proti Němce Lauře Siegemundové a i v Americe se podivovali, jak vehementní a nevybíravá byla jindy klidná dívka v diskusích s rozhodčí. Tenisově ale válí.

"Je strašně atletická, nikdy se nevzdává, pořád běhá a nedělá moc chyb. Je vynikající ve všech aspektech hry," pochválila teenagerku Muchová.

Většina predikcí ve světových tenisových médiích favorizuje Gauffovou, nejčastějším tipem je její výhra ve třech setech.

Markéta Vondroušová to vidí jinak. Velká kamarádka Muchové vypadla ve čtvrtfinále s jinou domácí hráčkou Madison Keysovou, v New Yorku ale ještě zůstane, aby sledovala boj krajanky o druhé grandslamové finále kariéry.

"Cítím, že má velké šance a počkám na ni. Jsme opravdové kamarádky. Je krásné vidět, jak postupuje turnajem takhle daleko. Umí zvládat důležité situace ve velkých zápasech," poznamenala kolegyně Muchové z pražské Štvanice.

Semifinálové duely ženské dvouhry jsou na programu od jedné hodiny ráno středoevropského času. Gauffová s Muchovou půjdou na stadion Arthura Ashe jako první, následovat bude duel Keysové se Sabalenkovou.