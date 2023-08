Muchová je díky bezchybnému podání ve 3. kole, Strýcová ve čtyřhře pokračuje

Karolína Muchová postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Desátá nasazená tenistka a finalistka letošního Roland Garros porazila na betonových dvorcích v New Yorku Polku Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Rodačka z Olomouce se utká o osmifinále s Američankou Taylor Townsendovou, která vyřadila nasazenou devatenáctku Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Sedmadvacetiletá Muchová neztratila ve Flushing Meadows znovu ani set a vyhrála sedmý z posledních osmi zápasů. Před startem US Open se probojovala do finále turnaje v Cincinnati. Sedmasedmdesátou hráčku světa Frechovou předčila v počtu vítězných míčů poměrem 24:11. Muchová se mohla celý zápas opřít o bezchybné podání. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama naopak proměnila tři - jeden v prvním a dva ve druhém setu. Po osmdesáti minutách hry využila první mečbol. Do třetího kola US Open prošla po třech letech. Kariéru si prodloužila Barbora Strýcová, která při svém posledním turnaji v rámci rozlučkového turné postoupila do 2. kola čtyřhry. Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně s Markétou Vondroušovou porazily slovensko-čínskou dvojici Tereza Mihalíková, I-fan Sü 6:4, 6:1. Český pár by mohl příště vyzvat krajanky a nasazené jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Dál jde také Linda Nosková s Miriam Kolodziejovou, jež po obratu vyřadily domácí duo Makenna Jonesová a Jamie Loebová. Z českých tenistů dnes také bojuje o postup do 3. kola Jiří Veselý, který čelí Argentinci Franciscu Cerúndolovi. Do akce půjdou i sedmnáctiletý Jakub Menšík a Petra Kvitová. Dvojnásobná wimbledonská vítězka vyzve v noci na čtvrtek bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou z Dánska, která se vrátila po mateřské přestávce. Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Stricker (Švýc.) - Tsitsipas (7-Řec.) 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3, Djere (32-Srb.) - Gaston (Fr.) 6:1, 6:2, 6:3, Gojo (Chorv.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:3, Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA) 3:6, 7:6 (9:7), 6:1, Juvanová (Slovin.) - Davisová (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Schmiedlová (SR) - Masárová (Šp.) 7:6 (7:0), 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Strýcová, Vondroušová (ČR) - Mihalíková, Sü I-fan (SR/Čína) 6:4, 6:1.

