Tak dobře ještě nehrála, divila se soupeřka Muchové. Médiím odpovídala jen 86 vteřin

Byla zdrcená, unavená, smutná, ale na nic se nevymlouvala. Rumunská tenistka Sorana Cirsteaová musela uznat, že Karolína Muchová předvedla ve čtvrtfinále US Open nejlepší výkon ze všech vzájemných zápasů, které proti sobě kdy svedly.

Rodačka z Bukureště sahala po životním grandslamovém výsledku. V semifinále podniku velké čtyřky ještě nikdy nebyla. A udělala pro to maximum, vždyť z pozice třicáté hráčky světa vyřadila světovou trojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu nebo švýcarskou hvězdu Belindu Bencicovou.

Jen v boji o poslední čtyřku jí velmi razantně přivřela dveře Češka Karolína Muchová. V prvním setu jí dokonce uštědřila kanára, v tom druhém olomoucká tenistka vyhrála 6:3.

"Je to přísný výsledek, který jsem nečekala. Moc neodpovídá průběhu, protože jsem tam měla šance, ale nevyužila jsem je. Karolína předvedla skvělý výkon, přehrála mě a zaslouženě postupuje," uznala na tiskové konferenci Rumunka.

Před novináři strávila jen 86 vteřin. Byla stručná, ale věcná, v první řadě uznala kvality české hráčky. Muchová zlepšila vzájemnou bilanci jejich zápasů na 4:1.

"Ze všech těch utkání hrála Karolína dnes asi nejlépe. Měla řešení na všechno, s čím jsem přišla. Byl to pro mě vážně těžký zápas," krčila rameny Cirsteaová.

Novináře zajímal její názor na to, zda může pestrý tenis Muchové fungovat na domácí favoritku Coco Gauffovou. To si ale netroufala odhadovat.

"S Coco jsem nehrála tolikrát jako s Karolínou, abych mohla přesně říct, jak to dopadne. Určitě to bude velká bitva, ale jediné, co můžu dneska potvrdit, je to, že Karolína byla dneska lepší než já," dodala Cirsteaová.

I tak se Rumunka posune v žebříčku na 26. místo. "Odjíždím s pozitivními pocity. Občas se prostě musíte smířit s tím, že soupeř byl lepší. To je sport a součást vývoje hráčky. Byly to úžasné týdny v New Yorku," napsala poté na sociálních sítích.