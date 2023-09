Že jsem nová světová jednička? Je to pro mě smutné, překvapila Běloruska

Prožívá životní sezonu, vyhrála grandslam a je krok od toho, aby na každém podniku velké čtyřky došla minimálně do semifinále. Nemůže být pochyb o tom, že se Běloruska Aryna Sabalenková oprávněně stane novou světovou tenisovou jedničkou.

Šla si lehnout a ráno se probudila s vědomím, že bude novou světovou jedničkou.

Polka Iga Šwiateková totiž nezvládla osmifinále s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, neobhájí loňský titul a přepustí nejvyšší post rivalce.

"Popravdě jsem na ten zápas nekoukala do konce," přiznala Sabalenková na pondělní tiskové konferenci, když sama postoupila do čtvrtfinále US Open.

"Stálo to přemáhání, ale šla jsem si raději lehnout, protože mě druhý den čekalo vlastní osmifinále. Ráno jsem pak byla překvapená, kolik zpráv a vzkazů jsem měla v telefonu," líčila Běloruska.

Pak ale novináře překvapila tím, že i kdyby se na osmifinálovou bitvu Polky s Lotyškou dívala, stejně by prý fandila Šwiatekové.

"Tlačila bych jí k tomu, aby vyhrála. Teď jsem vážně docela smutná, nechtěla jsem se stát světovou jedničkou takovýmhle způsobem," vysvětlovala Sabalenková.

"Chtěla jsem dojít proti Ize do finále a tam si to privilegium vybojovat přímo na kurtu," doplnila hráčka, jež se oficiálně stane jedničkou v pondělí, při příštím "vydání" nového žebříčku.

Na druhou stranu ale přiznala, že prožívá opravdu fantastickou sezonu, kterou by bylo škoda neokořenit nástupem na světový trůn.

"Uvědomuju si, že mi ten titul jedničky nespadl do klína náhodou. Dlouho jsem na Igu dotírala, odehrála jsem skvělé turnaje," pochválila se Sabalenková.

"Jenže sport je o té rivalitě a já doufám, že se s Igou někde brzo utkáme v přímém souboji," přála si.

Dokud na turnaji neskončí nemá v plánu zatím ani rankingový úspěch nějak oslavovat. "Pořád jsem ve hře, budu se soustředit jen na další zápas, na oslavy bude dost času potom," dodala.

Její další soupeřkou bude Číňanka Čeng Čchin-wen, která překvapivě vyřadila Tunisanku Uns Džábirovou.

"Já se tu cítím skvěle, samozřejmě pořád je co vylepšovat, ale pro mě se nic nemění. Každá tenistka, která proti mě nastoupí, jde toho s tím, že nemá co ztratit. Musím předvést nejlepší tenis, co v sobě mám," vysvětlila nastávající tenisová královna.