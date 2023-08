Sestra je neporazitelná, ona se trápí. Český talent čelí hrozbě prudkého pádu

V diametrálně rozdílném rozpoložení půjdou do bojů o úspěch na grandslamovém US Open v New Yorku talentované sestry Fruhvirtovy. Zatímco šestnáctiletá Brenda drtí konkurenci na nižším tenisovém okruhu ITF, který dávno výkonnostně přerostla, o dva roky starší Linda prožívá už druhou bolestivou sérii porážek během pár měsíců.

Osmnáctiletá Linda Fruhvirtová zažívá nepříjemný propad formy. Po rychlém vzestupu do světové stovky a poté dokonce až na hranici elitní padesátky žebříčku se český supertalent trápí, aktuálně už drží sérii šesti porážek v řadě. Naposledy mladá Češka zvítězila před dvěma měsíci v kvalifikaci travnatého podniku v Eastbourne. Na tvrdém povrchu v létě pokaždé skončila hned po úvodním duelu, přičemž v součtu uhrála jediný set. Ve Varšavě padla s Italkou Lucrezií Stefaniniovou, v Montrealu s Američankou Sachiou Vickeryovou, v Cincinnati se Španělkou Cristinou Bucsaovou a nyní v Clevelandu doplatila na krutý los v podobě nasazené jedničky a světové sedmičky Caroline Garciaové. Navázala tak na letošní antukové nezdary. Na jaře totiž na oranžové drti zvládla vítězně jen dva duely v hlavních soutěžích. Související Skleněné Češky byly na odpis, teď je z nich elita. Vzrušující příběh, žasne svět Náznak znovuzrození přišel na trávě. Fruhvirtová si opět získala zaslouženou pozornost tenisové planety v Birminghamu, kde rozdrtila 6:2, 6:0 hvězdnou Ukrajinku Elinu Svitolinovou, následnou semifinalistku Wimbledonu. To Fruhvirtová se poté v londýnském All England Clubu v prvním kole zranila během vyrovnané bitvy s Chorvatkou Petrou Martičovou, a předznamenala tím další vlnu trápení. Těžké časy mohou být zakrátko ještě složitější. Blíží se totiž její nejmohutnější bodová obhajoba. Před rokem Fruhvirtová dokázala z kvalifikace dojít do druhého kola US Open a poté v indickém Čennaí působivým způsobem vydřela svůj premiérový titul na okruhu WTA. Pokud body neobhájí, může dramaticky klesnout a mít znovu problémy s nasazením do velkých turnajů. Fruhvirtová se ovšem během posledních let profilovala jako bojovnice ochotná překonávat překážky. I podle vyjádření z minulosti není netrpělivá a ví, že vytoužené triumfy nepřijdou samy od sebe a cesta k nim může být náročná a dlouhá. Související Česká tenisová vlna zaplaví i kvalifikaci US Open. Do hry jde hned deset jmen "Vyhrávat grandslamy v teenagerském věku je dnes těžší než v minulosti. Samozřejmě, člověk chce vyhrát co nejdříve, ale mě je jedno, kdy se mi to povede. Chci se co nejvíce snažit a uvidíme," prohlásila před rokem, když humbuk kolem její osoby ve světě dosahoval vrcholu. Fruhvirtová se nyní bude muset poprat s břemenem svého fenomenálního talentu a letitými spekulacemi o tom, jak skvělou kariéru může mít. "Nedávám si žebříčkové cíle, prostě jen chci být v pozici, abych se dostávala do hlavních soutěží na velkých turnajích a grandslamech. Chci se postupně zlepšovat a sílit," uvedla během své loňské indické jízdy za titulem. Na US Open pochopitelně půjde rovnou do prvního kola, její rozjetá mladší sestra ve středu zahajuje ve Flushing Meadows grandslamovou kvalifikaci. Šestnáctiletá Brenda má na kontě deset výher za sebou, krátce po sobě získala dva tituly v Hechingenu a v Lipsku. Na žebříčku jí patří 129. místo. Letos už se z kvalifikace dostala do prvního kola Australian Open i Roland Garros. Na Wimbledonu prohrála těsně před branami hlavní soutěže. Working hard for #USOpen💪 pic.twitter.com/lP7BcjFjFl — Brenda Fruhvirtova Life (@Fruhvirtova) August 19, 2023

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!