Česká tenisová vlna zaplaví i kvalifikaci US Open. Do hry jde hned deset jmen

V době, kdy už spoustě tenistům a tenistkám pomalu dochází dech po náročné sezoně, se hlásí boj o poslední grandslam roku. Do kvalifikace US Open, která začíná dnes, vstupuje i pět Čechů a pět Češek.

V hlavní soutěži letošního US Open se to hemží českými vlaječkami, vždyť jen mezi nasazenými hráčkami v ženském pavouku jich najdete šest.

A také kvalifikace skvěle dokresluje nekončící záplavu tenisových talentů. O poslední turnaj velké čtyřky si zahraje pětice Češek.

Vedle nejvýše nasazené Terezy Martincové, která se bude v New Yorku snažit dostat zpátky k první stovce žebříčku, půjde o přehlídku mladých talentů.

Tím nejvýraznějším je Brenda Fruhvirtová, která má v zádech dva antukové tituly a sérii deseti vítězství v řadě.

Je otázka, jak se jí podaří přechod na americký beton. Na úvod vyzve šestnáctiletou Češku až 173. hráčka světa Moyuka Uchijimaová z Japonska.

O úspěšné repete z loňského roku se pokusí další z mladých nadějí Sára Bejlek. Ta se loni prodrala do prvního kola US Open, ale nejvíc zaujala média tím, že ji slavící tatínek i trenér poplácali u kurtu po pozadí.

Jednoduché to mít ale nebude, její první překážkou bude Číňanka Wang Ja-fan, která před newyorským grandslamem vyhrála turnaj ve Stanfordu, kde přitom začínala dokonce v kvalifikaci.

Konečně prorazit na grandslamu i mezi dospělými by chtěla také osmnáctiletá Lucie Havlíčková. Ve druhé půlce sezony sbírá hlavně porážky, ale 152. tenistka žebříčku Korejka Jang Su-jeong by nemusela být nehratelnou soupeřkou.

Zmiňovanou pětici Češek uzavírá devatenáctiletá Barbora Palicová, která se mezi kvalifikantky protáhla tak tak. I ona by si potřebovala posbírat nějaké body, přece jen za sezonu vyhrála jen 13 zápasů.

V prvním kole kvalifikace vyzve Američanku Katie Volynetsovou, která je sice 127. hráčka světa, ale ve druhé polovině sezony se jí moc nedaří.

La jeunesse 🇨🇿 prête pour les qualifs l'US Open 💪💪



➡️Barbara Palicova

➡️Brenda Fruhvirtova

➡️Lucie Havlickova

➡️Sara Bejlek



📸 SaraBejlekFP pic.twitter.com/iUyb6zm9Sv — WTAntho (@WTAntho) August 21, 2023

Ještě než prvního září oslaví plnoletost, zkusí štěstí o dospělý grandslam Jakub Menšík. Ten si odbývá první sezonu ve velkém tenisu a jde mu to zatím skvěle. Už se protáhl do druhé stovky žebříčku a mezi hráči do 18 let je suverénně tím nejvýše postaveným v rankingu.

A v prvním kole ho čeká opravdová výzva: někdejší světová devítka Ital Fabio Fognini. Pokud by ho porazil, mohl by se střetnout s krajanem Zdeňkem Kolářem, kterého vyzve Nizozemec Gijs Brouwer.

V New Yorku nechybí ani dvacetiletý Dalibor Svrčina. Letos se mu poměrně dařilo na některých challengerech a zahrál si i druhé kolo Australian Open.

Překvapit se pokusí Vít Kopřiva, který se utká s domácí nasazenou třináctkou Maximem Cressym.

Roli favorita bude naopak plnit Tomáš Macháč, coby devatenáctý nejlepší hráč kvalifikace si to rozdá s Francouzem Laurentem Lokolim, který patří až do třetí světové stovky.