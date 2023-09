Podle Navrátilové bude tenisu vládnout velká čtyřka. Ale bez Češek

Ženský tenis má novou superstar, Coco Gauffová dokázala na US Open naplnit dlouholetá vysoká očekávání a stala se grandslamovou vítězkou. Podle Martiny Navrátilové zdaleka ne naposledy, devatenáctiletá Američanka prý v blízké budoucnosti dramaticky změní podobu světové špičky.

Zatímco od začátku roku mluvili experti o ustanovení takzvané "velké trojky" tvořené Polkou Igou Šwiatekovou, Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Kazaškou Jelenou Rybakinovou, teď všem zmíněným hvězdám ukázala záda Cori "Coco" Gauffová.

Ta čtyři roky po svém prvním slavném průlomu do osmifinále Wimbledonu udělala očekávaný výkonnostní skok na nejvyšší úroveň a potvrdila to, co se o ní tradovalo už od dětských let: že může být jednou z největších tenisových osobností této a příští dekády.

Přesvědčená o její výjimečnosti už je i Martina Navrátilová. "Pokud zůstane zdravá, vyhraje dvojciferný počet grandslamů," uvedla držitelka osmnácti grandslamových titulů ve dvouhře pro Sky Sports.

Gauffová doteď čelila obrovskému tlaku. Už jako teenagerka se musela potýkat s nerealistickými očekáváními poté, co se v 15 letech a 122 dnech stala nejmladší singlistkou v historii Wimbledonu, která postoupila z kvalifikace. Nakonec to v roce 2019 dotáhla mezi šestnáct nejlepších a rozpoutala v Londýně "Cocománii".

Dál se průběžně zlepšovala, zvykala si na dospělý tenis a v roce 2022 hrála první grandslamové finále, od Igy Šwiatekové v Paříži ale schytala debakl. Na konci roku už byla hráčkou první světové desítky, nejmladší od tehdy sedmnáctileté Nicole Vaidišové v roce 2006.

Prvním grandslamovým titulem ze sebe podle Navrátilové setřásla enormní mentální zátěž.

"Tlak je pryč, už je grandslamovou vítězkou, očekávání naplnila. Vezme si z toho obří sebedůvěru. Teprve se rozjíždí," prohlásila bývalá česko-americká šampionka, která vyzdvihla i vyzrálou osobnost Gauffové.

"Je velkým vzorem pro malé děti. Dosáhla něčeho, protože měla sen. Je jednou z těch osobností, které mohou na světě opravdu něco změnit k lepšímu," dodala Navrátilová.

Podle ní se teď novodobá "velká trojka změnila na velkou čtyřku".

Nyní již bývalá jednička Šwiateková, ta současná Sabalenková, vítězka loňského Wimbledonu Rybakinová a právě Gauffová budou podle předpovědi Navrátilové v následujících letech vládnout světovému tenisu.

Jestliže si na začátku sezony Barbora Krejčíková po turnaji v Dubaji, kde slavně vyřadila tři nejlepší hráčky světového žebříčku, postěžovala, že by také chtěla patřit do vybrané společnosti nejsledovanějších hráček, nyní by podobné pocity mohly zažívat Karolína Muchová s Markétou Vondroušovou.

Navrátilová je nezmínila, byť obě v letošní sezoně excelují a opakovaně ukazují, že mají na největší tituly. Muchová byla ve finále Roland Garros a v semifinále US Open, Vondroušová vyhrála Wimbledon a v New Yorku dobyla čtvrtfinále.

Jejich šance poměřit se s těmi opravdu nejlepšími s velkou pravděpodobností přijde na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu od 29. října do 5. listopadu.

"Velká čtyřka" už má postup praticky zajištěn, sezónní Race vede Sabalenková před Šwiatekovou, Gauffovou a Rybakinovou.

Pátá je Američanka Jessica Pegulaová, šestá Vondroušová, sedmá Muchová a osmá Tunisanka Uns Džábirová. Další tenistky včetně Petry Kvitové a Barbory Krejčíkové už na vyvolenou osmičku nabraly výraznější ztrátu.