Kdybych nebyl Srb, léta by mě oslavovali. Je Djokovič největším sportovcem dějin?

Dlouholetá debata o tom, kdo je nejlepším tenistou historie, je po čerstvém triumfu Novaka Djokoviče na US Open minulostí. Nahrazuje ji ale další vlna diskusí. Může být držitel čtyřiadvaceti grandslamových titulů považován za největšího sportovce všech dob?

Podmanil si daší velký turnaj. Už třetí v letošním roce. Vrátil se na post světové jedničky. Vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových titulů.

Ta otázka se nabízela a prostě musela padnout.

Je Novak Djokovič kandidátem na prestižní, byť z logiky věci vždy subjektivní post nejlepšího sportovce bez ohledu na odvětví či gender?

"Nechám to na vás, pánové, a na těch ostatních, jestli si zasloužím být součástí této debaty," reagoval šestatřicetiletý velikán.

"Jedna věc je nicméně faktem. Kdybych nebyl ze Srbska, byl bych už léta oslavován, zvláště na Západě," dodal Djokovič.

Tato slova v New Yorku nevyřkl na tiskové konferenci se zahraničními novináři, a tak neobletěla svět.

Prohlásil to v důvěrnějším prostředí mezi svými krajany z řad reportérů. Jeho výrok ocitoval srbský tenisový novinář Saša Ozmo v magazínu Tennis Majors.

Djokovič poté pokračoval. Žádnou hořkost nebo přehnanou lítost kvůli své domněnce necítí.

"Je to součást mé cesty, jsem vděčný a hrdý, že pocházím ze Srbska. Kvůli tomu jsou všechny mé úspěchy ještě sladší a ještě více naplňující," dodal rodák z Bělehradu.

Znovu se zamyslel nad tím, jak vzdálené a nepravděpodobné sny spřádal jako kluk, kdy si hrál na vítěze Wimbledonu a nejlepšího tenistu na světě.

"Byly to neuvěřitelně vysoké ambice na někoho pocházejícího z rodiny bez tenisové tradice, pro kluka ze Srbska, země trpící sankcemi, embargem, země postižené válkou, s přihlédnutím k tomu, jak drahým a nedostupným sportem tenis je," vysvětlil Djokovič, desetinásobný šampion Australian Open, sedminásobný vítěz Wimbledonu, čtyřnásobný král US Open a trojnásobný držitel trofeje z Roland Garros.

Uspěl oproti všem očekáváním. "Dokázali jsme to. Říkám my, protože rodině dlužím hrozně moc, mým rodičům, kteří se obětovali. To není žádné klišé. Měli to extrémně složité," vyprávěl dojatě.

Djokovič uvedl, že v jeho dětství bylo pro rodinu výzvou "dostat chléb na stůl". Podporovat dítě v drahém sportu bylo něčím, co šlo uskutečnit jen přes signifikantní osobní oběti.

"Absolvovali jsme neuvěřitelnou jízdu, můžeme být všichni hrdí. O to víc si to užíváme," dodal.

Ale zpět k tématu nejlepšího sportovce v dějinách. Pro zajímavost, americká stanice ESPN v roce 2018 vydala žebříček, kterému vládli golfista Tiger Woods a basketbalista LeBron James. Djokovič byl tehdy na patnáctém místě, Roger Federer pátý a Serena Williamsová dvanáctá.

Od té doby se stalo mnoho věcí, a co se týče Djokoviče, jeho výčet úspěchů pravděpodobně není ani zdaleka u konce.

Srbova tenisová genialita, neutuchající fyzická kondice a touha neustále se vyvíjet, zlepšovat a držet krok s nastupujícími generacemi z něj činí výrazného favorita na grandslamové tituly i v dalších letech.

O dalších několika vavřínech pro Djokoviče je přesvědčena i většina tenisových osobností včetně Martiny Navrátilové nebo Andyho Murrayho. Podle nich bude dominovat i v následujících letech.

"Nemyslím, že to bylo naposledy, co Novak vyhrál grandslam," řekl Murray britské BBC.

"Je na mladých, aby na něj tlačili a snažili se ho předstihnout. Ale nevypadá to, že by se to mělo v nejbližší době stát," uvedl trojnásobný grandslamový šampion.

Podle Murrayho byly předčasné předpovědi o tom, že mladý Španěl Carlos Alcaraz, který letos ve finále Wimbledonu připravil Djokoviče o kalendářní grandslam, bude novým tenisovým králem.

"Všiml jsem si, že po Wimbledonu začali všichni říkat, že je tu střídání stráží, já si to ale nemyslel. Alcaraz je úžasný hráč, ale předvádět konzistentně to, co ukazuje Novak, je něco úplně jiného," prohlásil Murray.

Navrátilová k tomu dodala: "Novak je dokonalým profesionálem. Stále v sobě má oheň a touhu. Pořád chce být lepší, to na něm obdivuji nejvíce. Vyhraje ještě několik grandslamů."