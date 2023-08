Bombastická rivalita hypnotizuje svět. Okouzlen svým sokem je i sám Djokovič

Obavy z klesající sledovanosti tenisu po konci Rogera Federera a brzy nevyhnutelném závěru kariéry Rafaela Nadala se zatím ukazují jako liché. Zásadní měrou k tomu přispívají prvotřídní bitvy zbylého a statisticky nejúspěšnějšího člena “velké trojky” Srba Novaka Djokoviče se španělským zázrakem Carlosem Alcarazem.

Další jejich duel se všeobecně očekává za sedmnáct dní v největší a nejhlučnější tenisové aréně světa, na newyorském stadionu Arthura Ashe v areálu Flushing Meadows. Ve finále US Open.

Jakékoli jiné složení závěrečného klání by bylo vzhledem k současné formě obou superhvězd značným překvapením.

Jejich nedávný souboj o titul na Wimbledonu, který v pěti setech ovládl sotva dvacetiletý Alcaraz a ukončil tak Djokovičovu dlouholetou londýnskou vítěznou šňůru, byl mnohými experty ihned pasován na jedno z nejlepších grandslamových finále tenisové historie.

Nadšené ohlasy nijak nepřeháněly. Z maratonu plného zvratů, magických momentů a takřka nemožných výměn nešlo ani na okamžik spustit oči. Kdo jen mrknul, vážně riskoval, že přijde o něco výjimečného.

Uběhlo pouhých pět týdnů a tenisový svět je u vytržení znovu.

Djokovič vrátil Alcarazovi porážku ve finále turnaje v Cincinnati, po velkolepém představení trvajícím bezmála čtyři hodiny si v euforii a za mocného vítězného ryku serval z těla tričko.

Šlo o příznačný a nesmírně silný moment, který obratem vystřelil ze srdce USA rovnou do zlatého fondu moderních tenisových dějin.

"Byl to jeden z nejtěžších a nejvíce vzrušujících zápasů, kterých jsem kdy byl součástí. Šílený zápas. Horská dráha," hlesl Djokovič.

"Každý míč je shon, každý míč je bitva. Člověk cítí, že za celý zápas nedostane ani pět fiftýnů zadarmo. Naprosto všechno si musíte zasloužit. Připomíná mi to zápasy proti Nadalovi, když jsme byli oba na vrcholu," prohlásil Srb na tiskové konferenci.

Ještě předtím, přímo na kurtu při slavnostním ceremoniálu, se otočil na Alcaraze a pravil: "Chlape, ty se prostě nikdy nevzdáš. Ježíši Kriste. Miluju to na tobě, ale někdy bys mohl odehrát pár míčů jen tak zlehka," rozesmál Djokovič všechny přítomné i samotného soupeře, který hned upozornil, že jde o typickou španělskou povahu.

"Jistě, Španělé nikdy neumírají. Myslím, že už jsem to zažil dřív," pokračoval Srb narážkou na Alcarazova předchůdce Nadala.

Oba tenisté se k sobě chovají s velkou úctou. Djokovič je zjevně okouzlený uměním i povahou nové světové jedničky, Alcaraz zase pokaždé připomíná Srbovi, jak obrovskou inspirací pro něj byl, je a vždycky bude.

Po výhře 5:7, 7:6, 7:6, k níž musel utéct z mečbolu soupeře a ze svého absolutního vyčerpání, šestatřicetiletý Djokovič srovnal vzájemnou bilanci na 2:2 na zápasy.

Hypnotizující duel sklidil z tenisového prostředí mohutnou vlnu obdivu.

"Znovu naprosto šílená úroveň tenisu. Děkujeme Novaku a Carlosi," napsal na Twitter trojnásobný grandslamový vítěz Stan Wawrinka.

"Tohle byla jedna z nejlepších, nejfyzičtějších bitev plná dramatu a s davem lidí, kteří se do ní totálně ponořili. Zápas měl všechno, co by si fanoušek tenisu mohl přát. Spoustu zápasů propagujeme a občas se necháme unést, ale v tomhle případě není humbuk ani trochu přehnaný," prohlásil ve vysílá Tennis Channelu bývalý první hráč světa Andy Roddick.

Mnozí další tenisté a tenistky označovali duel za nejlepší mužský zápas hraný na dva vítězné sety, který kdy viděli.

Bombastická rivalita zabalená do příslovečného tenisového gentlemanství je tady a sportovní svět už se nemůže dočkat dalšího nášupu.

"Chci vidět další finále v New Yorku. Hrají spolu neskutečné zápasy. To, co Alcaraz během roku dokázal, je naprosto neuvěřitelné. Dostal se do pozice, kdy se o něm mluví stejně obdivně jako o Novakovi či Rafovi," prohlásil John McEnroe.

"Je to nejlepší hráč tohoto věku, jakého jsem kdy viděl. A u Novaka je neskutečné, na jakém levelu se pořád drží," dodal slavný Američan.