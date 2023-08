Krutý výprask mladé Češky. V kvalifikaci US Open neuhrála jediný gem

Snila o obhajobě loňské účasti v hlavní soutěži US Open, jenže tahle touha se Sáře Bejlek rozplynula krutým debaklem. Sedmnáctiletá česká tenistka podlehla v 1. kole kvalifikace Číňance Wang Ja-fan, aniž by získala byť jediný gem 0:6, 0:6...

Před rokem se tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou protáhla z kvalifikace do 1. kola US Open a navíc se v médiích řešilo to, jak ji slavící tatínek i trenér poplácali u kurtu po pozadí.

Letos se žádné oslavy nekonaly. Bejlek se z kvalifikace pakovala za 54 minut se dvěma "kanáry".

Je pravda, že los kvalifikace k ní nebyl úplně milosrdný. Ja-fan byla sice nasazená až jako patnáctka, ovšem do New Yorku si přivezla skvělou formu i sebevědomí.

Před grandslamem totiž vyhrála turnaj ve Stanfordu, kde přitom rovněž začínala v kvalifikaci.

Triumf nad Bejlek tak byl jejím už osmým vítězstvím v řadě. Zároveň potvrdila papírové žebříčkové předpoklady. Devětadvacetiletá Číňanka je v rankingu na 115. místě, Češce patří 213. pozice.

Hlavní soutěž US Open si nezahraje ani o rok starší krajanka Bejlek Lucie Havlíčková. Vítězka loňské juniorky na French Open a finalistka juniorského grandslamu v New Yorku 2022 podlehla 1:6, 6:7 Korejce Jang Su-jeong.

Z pětice českých žen v kvalifikaci tak nepřešla prvním kolem ani jedna, vypadly totiž i Tereza Martincová, Brenda Fruhvirtová i Barbora Palicová.

V 1. kole kvalifikace mužů naopak překvapivě uspěl sedmnáctiletý Jakub Menšík, jenž vyřadil 1:6, 6:1, 6:1 Itala Fabia Fogniniho, někdejší světovou devítku.

Lehečka je v generálce ve čtvrtfinále

Tenista Jiří Lehečka porazil ve 3. kole ve Winston-Salemu 6:3, 3:6, 6:4 Němce Dominika Koepfera a na posledním turnaji před US Open postoupil do čtvrtfinále.

V něm se střetne s Australanem Maxem Purcellem, jenž minulý týden na Masters v Cincinnati vypadl až po třísetovém boji se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem ze Španělska.

Pátý nasazený Lehečka porazil Koepfera za dvě hodiny. V každém setu rozhodl o jeho držiteli jediný brejk. V rozhodující sadě si jednadvacetiletý český tenista v desátém gamu při podání soupeře vypracoval první mečbol a proměnil ho přesným bekhendem, který o osm let starší Němec zvládl vrátit jen do sítě.

Kvalifikace na tenisové US Open v New Yorku:

Ženy - 1. kolo: Wang Ja-fan (15-Čína) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:0, Čang So-čong (Korea) - Havlíčková (ČR) 6:1, 7:6 (7:5).

Muži - 1. kolo: Menšík (ČR) - Fognini (It.) 1:6, 6:1, 6:1, Cressy (13-USA) - Kopřiva (ČR) 6:3, 6:3.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA (tvrdý povrch, dotace 850,680 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Lehečka (5-ČR) - Koepfer (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4, Čorič (1-Chorv.) - Mmoh (USA) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, Purcell (Austr.) - Griekspoor (2-Niz.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), Djere (4-Srb.) - Michelsen (USA) 6:4, 6:4, Báez (6-Arg.) - Vukic (9-Austr.) 6:4, 4:6, 6:4, Gasquet (12-Fr.) - Nakashima (USA) 2:6, 6:4, 6:4, J. M. Cerúndolo (Arg.) - Kumar (USA) 7:5, 6:3.