US Open bez diváků? Plíšková z toho může těžit. Muchová je černým koněm, míní experti

Karolína Plíšková

Kdy jindy, když ne teď, a kde jinde, když ne tady? Papírově se to zdá jasné, po odstoupení širokého pole evropských hráček kvůli obavám z nákazy koronavirem je turnajovou jedničkou a tedy i největší favoritkou na vítězství. Navíc se tohle všechno sešlo na jejím nejoblíbenějším turnaji velké čtyřky, kde už jednou došla do finále. Jenže po pauze stejně jako většina hráček formu pořádně hledá.

Justine Heninová (expertka Eurosportu): "Pro Karolínu je to skvělá příležitost, ale nikdo nevíme, v jaké bude formě. Samozřejmě je to hodně solidní hráčka, stabilní, ale vždycky jí chybělo tak trochu něco navíc. V New Yorku se bude hrát bez diváků a to by mohla být její výhoda."