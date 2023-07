Umění prohrávat i přes potoky slz. Za Markétu jsem moc šťastná, řekla africká hvězda

Slzy zklamání nebyla schopná dlouhé minuty zastavit. Prohrála třetí grandslamové finále v řadě a stále se nedočkala trofeje, kterou by si za své výkony jistě zasloužila. Přesto Tunisanka Uns Džábirová ocenila finálový výkon čerstvé grandslamové vítězky Markéty Vondroušové.

Uns Džábirová, jak zní oficiální český přepis jména tenistky, kterou zná anglicky mluvící svět jako Ons Jabeur, překonává další tvrdý zásah do srdce. Po druhém prohraném finále Wimbledonu dorazila na tiskovou konferenci stále ještě rozrušená, už ale schopná lépe formulovat své rozpoložení.

Zopakovala, že právě prožila emocionálně nejtěžší porážku kariéry.

"Prostě jsem neměla vyhrát. Prostě jsem neměla," hlesla Tunisanka. "Markéta hrála ten pravý zápas. Hrála tak, aby finále vyhrála. Já se z toho ale poučím a doufám, že se vrátím sinější," prohlásila hráčka, která píše historii afrického a arabského tenisu.

Dlouze pak vysvětlovala, proč hrála Vondroušová ten "pravý zápas".

"Prostě vracela míček zpět, hrála hodně slice. Adaptovat se na její rytmus pro mě bylo hodně složité, zvlášť když jsem poslední dva zápasy hrála proti úplně jiným typům tenistek," připomněla Džábirová, jak vyřadila ranařky a největší favoritky Jelenu Rybakinovou a Arynu Sabalenkovou.

"K tomu musím přičíst tlak a stres. Nehrála jsem dobře a Markéta vrátila každý míč. I když jsem dala kvalitní podání, byla tam. To mi moc nepomohlo. Neudělala moc chyb, hrála perfektní finále. Mě to nešlo, ale to nijak nesnižuje její výkon," uvedla osmadvacetiletá hráčka.

Ve finále udělala 31 nevynucených chyb, Češka pouze třináct. V obou setech vedla Tunisanka náskokem brejku, vždy ale znervózněla, začala chybovat a padla 4:6, 4:6.

Když se jí novináři ptali, zda byla pro českou tenistku výhodou zatažená střecha, odpověděla: "Upřímně jsem se na to nesoustředila. Ale možná jí to pomohlo. Nemůžu ale říct, zda by to byl jiný příběh, kdyby byla střecha otevřená. Stalo se. Já jsem moc šťastná za Markétu, že vyhrála svůj první grandslam. Vím, jak to měla těžké se zraněními. Přeju jí jen to nejlepší, snad vyhraje v budoucnu další."

Plačící Džábirovou, přezdívanou ve své domovině "Ministryně štěstí", po utkání přímo na centrálním kurtu utěšovala Kate, princezna z Walesu.

"Řekla mi to samé, co minulý rok. Ať jsem silná, že se vrátím a Wimbledon vyhraju. Byla moc milá. Nebyla si jistá, jestli mě může obejmout. Řekla jsem jí, že objetí vždy vítám. Byl to milý moment," přece jen se usmála smutná poražená.

Utěšovali ji i novináři. To, když zmínili, že první tři grandslamová finále kariéry prohrály před Džábirovou i takové hvězdy jako Chris Evertová, Simona Halepová nebo Kim Clijstersová. "Ta dokonce čtyři. Před chvílí jsme spolu brečeli v šatně," opravila je tuniská hráčka.

Slavná Belgičanka přišla za Džábirovou a snažila se ji v těžkých chvílích povzbudit.

"Kim mám strašně ráda, je pro mě obrovskou inspirací. Hodně jsem ji sledovala, když jsem vyrůstala. Je pro mě neocenitelné, že mi dá radu nebo mě obejme," prohlásila světová šestka.

Jedna z nejoblíbenějších tenistek na okruhu prohrála loni finále Wimbledonu s Rybakinovou a hned poté i finále US Open s Igou Šwiatekovou.

"Proto je to tak bolestivé. Cítila jsem, že dělám všechno dobře. Cítila jsem, že se blížím k něčemu velkému a teď musím zase zpátky na začátek. Musím se znovu zbavit negativních myšlenek a být pozitivní," vyzývala sebe samu.

Popisovala také, jak s dobrými výsledky přichází stále větší a větší tlak.

"Ale je to tak, jak to je. Nemůžu s tím nic udělat. Ještě mi to nebylo přáno. Tyhle porážky mě naučí, jak jednou finále vyhrát. Pokud propadnu depresi, nijak mi to nepomůže. Musím jít dál," uzavřela Džábirová s nadějí.