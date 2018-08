U Djokoviče byl návrat do formy jen otázkou času. V New Yorku ale pozor na Nadala, věští Becker

před 1 hodinou

Německá tenisová legenda Boris Becker věří na letošním US Open grandslamovým matadorům.

New York/Praha - Americký tenisový svátek slaví 50 let otevřené éry. Největšími favority letošního US Open jsou přitom hráči, kteří zažili více než tři dekády z nich. Grandslamoví matadoři Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer mají na kontě v součtu deset triumfů ve Flushing Meadows a i tentokrát hodlají odrážet útoky hladových mladíků.

"Kdysi tvořili velkou čtyřku světového tenisu (spolu s Andym Murraym, pozn. red.), ale teď už jim tak říkat nemůžeme. Pro mě je největším favoritem US Open Nadal. Měl neuvěřitelnou sezonu, je to světová jednička. Vyhrál turnaj v Kanadě na tvrdém povrchu, je ve skvělé formě," nechal se slyšet expert Eurosportu a vítěz US Open z roku 1989 Boris Becker.

Dvaatřicetiletý Španěl půjde do turnaje v New Yorku jako obhájce trofeje a světová jednička. Spolu s čerstvě sedmatřicetiletým Rogerem Federerem působí jako nepřekonatelná dvojka, která i v pokročilejším sportovním věku nemá konkurenci.

"Roger si vzal v létě dlouhý čas, aby si odpočinul. S americkými diváky v zádech opět může být jedním z favoritů," chválí Becker švýcarského rekordmana.

"Pro kohokoli bude těžké být tak úspěšný jako Federer nebo Nadal. V následujících letech může dominovat například Alexander Zverev, ale vyhrát 20 nebo 17 grandslamů, to je nepředstavitelné. To už nikdo nenapodobí," myslí si.

Na americkém betonu ale Becker věří i svému bývalému svěřenci Srbu Novaku Djokovičovi, který se mezi silnou dvojku vklínil v červenci, když možná trochu nečekaně opanoval Wimbledon.

"Že je někde favoritem, jsem o něm nemohl říct dva roky vzhledem k těm zraněním. Ale jeho vítězství na Wimbledonu bylo pozoruhodné," říká německá tenisová legenda.

Někdejší superkouč rodáka z Bělehradu ale věřil, že ještě přijde Djokovičův čas. Navzdory trablům s loktem.

"Jak se jednou stanete šampionem, vždycky budete šampionem. On má vítěznou mentalitu. Samozřejmě musíte mít nahrané zápasy. Jsem rád, že je se svým starým týmem, který mu dodává sebejistotu," naráží na staronovou spolupráci s Mariánem Vajdou.

"Pro mě to byla jen otázka času, kdy se dostane zase takhle nahoru. Když dáváte maximum do tréninku a odehrajete dostatek zápasů, dostanete se zpátky a on je zpátky," uvádí Becker.

Že by během Djokovičova trápení lákalo německou hvězdu vrátit se zpátky k Srbovi? To ne. "Má trenérská kapitola je uzavřená. S Novakem jsme přátelé a často spolu o tenisu mluvíme. Herně si vlastně tolik nerozumíme, ale máme podobnou mentalitu. Oba hrajeme tenis pro to, abychom vyhrávali."

Ale pozor. V roce, kdy grandslamové turnaje slaví padesáté výročí éry, kdy mohou hrát turnaje profesionálové i amatéři, se derou vzhůru talentovaní mladíci. Jména jako Chačanov, Dolgopolov či Tsitsipas jsou na okruhu čím dál více vidět.

"Naposledy hlavně Řek Tsitsipas. V 19 letech poráží hráče světové desítky jako nic. Hraje s vnitřním zápalem a nadšením, vypadá vážně dobře. Nikdy nevíte, kdo z těchto mladých kluků překvapí," dodává Becker před pondělním startem US Open.