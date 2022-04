Tumáš flákanec. Tenisový junior šokoval, soupeři dal u sítě facku, pak přišla rvačka

Netradiční dohru měl pondělní zápas juniorského tenisového turnaje ITF v africké Ghaně. Tenisový junior Michael Kouame z Francie po zápase napadl domácího tenistu u sítě. Vlepil mu políček a pak se u kurtu strhla i rvačka.

Patnáctiletý Francouz byl na podniku kategorie J5 nasazenou jedničkou, přesto nečekaně prohrál s Ghaňanem Raphaelem Nii Ankrahem po setech 2:6, 7:6 a 6:7.

Po úspěšném mečbolu soupeře, odkráčel k síti, pustil raketu, podal soupeři pravačku a levou rukou mu vrazil facku. Diváky na tribunách to šokovalo a natočili i následnou rvačku, která se strhla u sítě.

Není jasné, proč se Kouame k násilí uchýlil, ale video facky se začalo rychle šířit světem sociálních sítí.

Redaktor The New York Times Ben Rothenberg připomněl, že vzteklé výbuchy tenistů začínají být stále častějším jevem. Němec Alexander Zverev byl za rány do umpiru vyloučen z turnaje v Acapulcu, Australan Nick Kyrgios zase lámal rakety v Indian Wells a v Miami.

Před pár dny přitom okruh ATP rozeslal hráčům email s přísnějšími tresty za nevhodné chování na kurtu. Obzvláště známé recidivisty čekají při opakovaných výbuších vyšší pokuty i zákazy činnosti.