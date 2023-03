Třináctá účast, první semifinále. Kvitová vydřela postup mezi nejlepší čtyři v Miami

Ukrajinská vláda nařídila ukrajinským sportovcům, aby bojkotovali soutěže, kterých se zúčastní Rusové a Bělorusové. Podle agentury DPA to uvedl to ministr kabinetu ministrů Oleh Němčinov. Ukrajinská vláda tak reagovala na úterní doporučení Mezinárodního olympijského výboru mezinárodním federacím umožnit ruským a běloruským sportovcům návrat do soutěží.

Dnešní rozhodnutí vlády padlo na návrh ministra mládeže a tělovýchovy a zároveň prezidenta Ukrajinského olympijského výboru Vadyma Hutcajta. Pokyn platí pro všechny mezinárodní soutěže včetně kvalifikačních akcí na olympijské hry do Paříže 2024. Pokud by se ukrajinští sportovci přece jen soutěží společně s Rusy a Bělorusy účastnili, mohlo by to vést k tomu, že by byl příslušným svazům odebrán národní status.