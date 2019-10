Totální žebříčková dominance? Šance napodobit Navrátilovou tu je, věří Češky

Třiatřicet let po Martině Navrátilové mají české tenistky šanci ovládnout na konci roku oba světové žebříčky. Karolína Plíšková má, byť jen v případě titulu a zranění soupeřky, možnost završit sezonu v čele dvouhry a Barbora Strýcová na prvním místě čtyřhry. Rozhodne se na Turnaji mistryň, který začne v Šen-čenu v neděli.

"Byla by úplná bomba, kdyby Česko mělo světovou jedničku v singlu i deblu na konci roku," řekla ČTK Strýcová, která se stejně jako Plíšková dnes vydala na cestu do Číny. "Říkali mi, že bych to musela vyhrát, abych se stala jedničkou, což by byla snová kombinace, ale to je hodně daleko. Nemyslím na to," řekla Plíšková.

Aktuální světová dvojka Plíšková potřebuje čínský turnaj ovládnout bez porážky, aby si připsala 1500 bodů, a musí mít i štěstí, které si nepřeje. Současná jednička Ashleigh Bartyová by totiž nesměla skupinu dohrát. Pokud Australanka nastoupí ke všem třem zápasům, získá minimálně 375 bodů (za tři porážky) a Plíšková už se před ni nedostane. I v případě triumfu v turnaji by měla o 36 bodů méně.

"Bylo by hezké zakončit rok v čele, něco jiného než na pár týdnů v průběhu roku, ale i když skončím druhá nebo třetí, tak to bude úspěch," řekla sedmadvacetiletá Plíšková, jejímž maximem na konci roku je dosud čtvrté místo z předminulé sezony.

Strýcová do Masters vstupuje z první pozice čtyřhry, a pokud se v čele udrží, naváže na krajanky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, které společně skončily první v minulém roce. "Vím, že to mám na dosah, ale je to pořád daleko. Je to hodně našlapané. Bude to obtížné, ale je to extra velká motivace," řekla Strýcová.

Třiatřicetiletou Strýcovou, která bude po Turnaji mistryň uvažovat o ukončení kariéry, můžou sesadit dvě hráčky. O post jedničky bude plzeňská rodačka bojovat s Kristinou Mladenovicovou z Francie a s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Legendární Navrátilová ukončila rok zároveň v čele dvouhry i čtyřhry dvakrát. Poprvé po sezoně 1984, kdy deblový žebříček v září vznikl, a o dva roky později. Za jejím jménem je v historických tabulkách uvedená americká vlajka, jelikož tehdy po odchodu ze socialistického Československa reprezentovala USA.