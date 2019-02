Berdych začal v Montpellier vítězně, otočil duel proti Bachingerovi

před 1 hodinou

Tenista Tomáš Berdych vstoupil vítězně do turnaje v Montpellier, který před sedmi lety vyhrál, s Němcem Matthiasem Bachingerem ale o postup do druhého kola bojoval takřka dvě a čtvrt hodiny. Český hráč nakonec soupeře, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, zdolal 5:7, 6:3, 6:3.

Třiatřicetiletý Berdych se v Montpellier představil poprvé od roku 2012, kdy zde při svém premiérovém startu získal titul. S Bachingerem, který se na žebříčku ATP pohybuje v polovině druhé stovky, se utkal podruhé v kariéře a i tentokrát uspěl. Po nevydařeném prvním setu, v němž se nemohl opřít o podání, Berdych duel otočil. Ve třetí sadě pak při svém servisu proměnil čtvrtý mečbol. Jeho dalším soupeřem bude osmý nasazený domácí favorit Benoit Paire, nebo Rus Jevgenij Donskoj. Tenisový turnaj mužů v Montpellier (tvrdý povrch, dotace 524.340 eur): Dvouhra - 1. kolo: Berdych (ČR) - Bachinger (Něm.) 5:7, 6:3, 6:3, Hoang (Fr.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:2, Gulbis (Lot.) - Hurkacz (Pol.) 6:4, 7:6 (7:5), Krajinovič (Srb.) - Mahut (Fr.) 7:6 (9:7), 6:4.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou