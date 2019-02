Peníze jako z grandslamu. Čas protestů skončil, Češi chtějí do finále Davis Cupu

včera

Čeští tenisté jsou z nového formátu Davisova poháru stále rozpačití. Finanční motivace garantovaná kontroverzní společností Kosmos fotbalisty Gerarda Piquého je ale až příliš lákavá. Tým Jaroslava Navrátila před kvalifikačním duelem s Nizozemskem jasně deklaroval, že touží po lukrativní finálové účasti.

Češi patřili k největším odpůrcům nového formátu. Zejména absence domácích střetnutí v rozhodujících bitvách působila jako mínus, přes které se jen tak nehodlají přenést.

Dlouholetý kapitán Jaroslav Navrátil přiznával, že si svou budoucnost u týmu vzhledem k fatálním změnám příliš nedovede představit.

"Důležitá je pro mě zářijová baráž, abychom v ní uspěli. Co bude potom, to nevím. Nechci předbíhat, ale z hlediska motivace to pro mě bude horší. Po těch dvanácti letech, co člověk zažije s lidmi, s týmem a v domácím prostředí. Když poletíme tam či onam, tak opravdu nevím," hovořil tehdy smutný kapitán v rozhovoru pro Tenisový svět.

Čas protestů a následné poraženecké nálady ale skončil. Muž, který Čechy společně s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem dovedl ke dvěma legendárním titulům, se rozhodl zůstat. A český tým teď pod jeho vedením stojí před novou velkou výzvou.

V Ostravě proti Nizozemsku to může být na dlouhé roky naposledy, co se představí před domácím publikem. Navíc může vybojovat postup do listopadového madridského finále. Češi přiznávají velkou motivaci.

"Nehrát před domácími diváky je samozřejmě škoda, ale my už to teď neovlivníme, nemá smysl se tím zabývat," shrnuje přístup reprezentačního výběru Adam Pavlásek. A dodává: "Zápasy na dva vítězné sety pro nás momentálně mohou být přínosem. Můžete pak porazit kohokoli."

"Také je to dobré v tom, že hráči mohou odcestovat už v neděli na další turnaje," hledá Pavlásek v novém systému klady.

Tím největším je ale pochopitelně finanční stránka. Českému tenisu by se velké peníze za finále určené osmnácti nejlepším zemím světa hodily, stejně jako tenistům, kteří v žebříčku momentálně figurují na místech nezajišťujících žádné pohádkové příjmy.

Odměny ve finále Davis Cupu by se přitom měly blížit těm, které tenisté vydělají na grandslamech.

"Motivace je to velká. Být ve finále je pro hráče finančně zajímavé a motivující. Uděláme vše pro to, abychom se do Madridu dostali," hlásí česká jednička Jiří Veselý, aktuálně 97. hráč světa.

Podobně hovoří Lukáš Rosol, byť ten se ještě definitivně nezbavil hořké pachuti v ústech. "Nevíme pořádně, co od toho čekat. Je to celé takové rozpačité. Ale bereme to tak, jak to je, a do Madridu rozhodně chceme. Je to výzva," říká.

Boj o finále začne v Ostravar aréně v pátek v 15 hodin. Jako první půjde do akce Veselý, který vyzve velkou neznámou, 211. hráče světa Tallona Griekspoora. Po něm se o překvapení pokusí Rosol, jehož soupeřem bude nizozemská jednička Robin Haase, okupující 54. místo žebříčku. V sobotu je na programu čtyřhra a také případné dvě závěrečné dvouhry.