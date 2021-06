Titáni se mu klidí z cesty. Djokovič vyhraje kalendářní grandslam, věští experti

Ne každý ho miluje, budí emoce, ale na kurtu má letos neotřesitelnou pozici. Řeč je o tenisové jedničce Novaku Djokovičovi. Před Wimbledonem je opět hlavním aspirantem na triumf a nejen to, někteří experti věří, že to je jen další stupínek k zisku kalendářního grandslamu.

Sotva stihli všichni čerství grandslamoví šampioni z Paříže uložit trofeje na poličky, je tady po 15 dnech další tenisový svátek. Tentokrát se po dvou letech otevřou brány All England Clubu. Loni zůstali kvůli pandemii koronaviru zavřené a fanoušci jsou tak letos extrémně natěšení.

Témat je obzvláště v mužském pavouku spousta. Ať už je to návrat domácí legendy Andyho Murrayho, nebo pokus o velké představení Rogera Federera, kvůli kterému se odhlásil z dobře rozjetého French Open. Nebo forma krále posledních dvou podniků velké čtyřky Novaka Djokoviče.

Kromě toho, že první polovinu sezony zvládnul skvěle a prohrál pouhé tři zápasy, vzrostly jeho akcie na londýnský triumf poté, co Španěl Rafael Nadal ohlásil, že vynechá Wimbledon i následné olympijské hry.

"Má první reakce byla obrovské zklamání. Je jasné, že olympiáda je v nabitém programu komplikace, ale Wimbledon? Věřím, že pro to měl vážný důvod, možná hrál na antuce příliš zápasů," spekuluje expert Eurosportu Mats Wilander.

Stejně jako Nadal se z londýnské trávy i z cesty do Tokia odhlásil také Rakušan Dominik Thiem, kterého ale nepustí do hry zranění. Z první pětky žebříčku tak zbyde jen trojka.

"Je to jasná zpráva, oba chtějí být stoprocentně připravení na na US Open. U Rafi je asi větší pravděpodobnost, že uspěje na tvrdém povrchu než na trávě," nechal se slyšet jeho krajan Alex Corretja.

Pro Djokoviče se dveře otevírají i proto, že ani další tenisový titán Roger Federer zatím neoplývá formu. Po přechodu z oranžové drti vyhrál v generálce v Halle jen jeden zápas.

"Roger je ještě v procesu. Na druhou stranu, trochu se bojím, jestli je jeho koleno opravdu stoprocentní a zvládne se na trávě pohybovat. Upřímně, bude potřebovat hodně dobrý první týden, aby chytil rytmus a dostal se daleko," věští Corretja.

I proto věří Djokovičovi, který se může 20. grandslamovým titulem vyrovnat v historickém žebříčku právě dvojici Federer - Nadal.

"Ale není to jen proto, že nejsou tihle dva úplně ready. Ale pro to, jak zvládnul poslední dva grandslamy. Že bude výborný v Austrálii, to jsme asi všichni čekali, ale Roland Garros? V semifinále proti Rafovi dokázal držet top level hry nevěřitelné čtyři hodiny. Zopakovat něco podobného na trávě by pro něj mělo být snazší," myslí si Španěl.

To Wilander jde ještě dál a myslí si, že Srbský tenista zkompletuje kalendářní grandslam.

"Jde si pro něj, jednoznačně. Bude chtít ukázat, že je nadčlověk, a on jím fakt je, když ho vidíte hrát. Jeho tělo to zvládne, i když měl těžkou sezonu. Nemám pochyb," dodává bývalý švédský hráč.