Česká hrozba Krejčíková. Na Wimbledonu může být ještě lepší, tvrdí osobnosti

Zázrak jednoho turnaje, nebo nová adeptka na nejvyšší pozice ve světové špičce? České tenisové osobnosti mají jasno, Barbora Krejčíková bude po senzačním triumfu na antukovém Roland Garros hrozbou pro všechny konkurentky i na travnatém Wimbledonu.

Na nejslavnějším tenisovém klání se představí poprvé v kariéře. A hned jako členka širšího okruhu možných favoritek.

Neuvěřitelný příběh Barbory Krejčíkové napíše v Londýně další pozoruhodnou kapitolu, ať už to v All England Clubu z jejího pohledu dopadne jakkoliv.

Pětadvacetiletá tenistka z Ivančic to zatím ve Wimbledonu zkoušela třikrát v kvalifikaci. V letech 2017, 2018 a 2019 ale v bitvách o účast v hlavním turnaji neuspěla. S travnatým povrchem má minimum zkušeností.

Někdejší daviscupový reprezentant a pátý hráč světového žebříčku Jiří Novák přesto Krejčíkové věří. Její hra je podle něj na rychlou a specifickou trávu jako stvořená.

"Když to přeženu, tak bych spíš tipoval, že vyhraje Wimbledon než Roland Garros. Paradoxně si myslím, že na trávě může hrát ještě o dost lépe než na antuce," podotkl Novák v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Důvody jsou podle něj jasné. Vycházejí z pestrého a chytrého herního projevu, kterým Krejčíková v uplynulých týdnech uchvátila tenisový svět.

"Když se podíváme na to, co umí nejlépe, tedy výborné voleje, kouskování hry, slice, kraťas, to všechno je na trávu neskutečná zbraň. Proto si myslím, že v Londýně může být černým koněm turnaje," uvedl Novák.

Významnou roli může hrát i nabrané sebevědomí. Krejčíková bude po velkolepé pařížské jízdě psychicky nahoře.

"Teprve samozřejmě uvidíme, jak moc ji ten úspěch semele. Ale určitě bude překypovat sebevědomím. Zjistila, že může porazit kohokoliv," řekl Novák s tím, že nezkušenost s trávou by neměla hrát významnější roli.

Podobný názor vyřkl i Vladislav Šavrda.

"Na trávě nemá zkušenosti, co se týče dvouhry, ale hrála na ní hodně deblových zápasů. V tom problém nebude. Jsem si jistý, že z ní soupeřky budou mít velký respekt, a klíčové může být sebevědomí, kterého Bára získala obrovskou dávku," prohlásil bývalý kapitán českého daviscupového týmu.

Vyčerpání po třítýdenní veleúspěšné francouzské misi, zahrnující i zisk titulu ve Štrasburku, Krejčíková pravděpodobně zneutralizuje dvěma týdny volna.

"Vyhrála dva turnaje po sobě, což je dohromady dvanáct utkání v singlu, k tomu další kvantum deblových zápasů. Svým způsobem toho musí mít plné zuby. Na druhou stranu si nestěžovala na žádné zranění a vypadala fit," zamyslel se Šavrda.

O motivaci by měla mít patnáctá hráčka světového žebříčku postaráno.

Krejčíková bude v následujících týdnech celému světu dokazovat, že v Paříži nešlo o žádný jednorázový vzestup.

"Otázka je, jak najde motivaci takhle brzy, ale já si myslím, že ji v sobě mít bude. Když je člověk na takové vlně, tak se to musí využít," uzavřel Šavrda.