Těžká zranění málem zabila velký talent. Teď je vzdělaná Rumunka hrozbou pro Plíškovou

před 1 hodinou

Rumunská tenistka Mihaela Buzarnescuová si prošla peklem, než se ve třiceti letech propracovala k životní formě.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Ve třiceti letech prožívá nejlepší období kariéry, na tour působí rumunská tenistka Mihaela Buzarnescuová jako zjevení, které navíc nyní vyzve Karolínu Plíškovou ve 3. kole Wimbledonu. Za osudem rodačky z Bukurešti je ale poměrně smutný příběh.

Jako teenagerka totiž platila za obrovský talent, byla nejlepší mezi rumunskou mládeží, v 18 letech vyhrála deblovou juniorku US Open a na dívčím žebříčku byla čtvrtá na světě. Sama věřila, že z ní roste druhá Monika Selešová, ke které odmalička vzhlížela.

"Jenže pak jsem přestala hrát kvůli zranění ramene na šest měsíců a přišla jsem o všechny sponzory. Když jsem se v 19 letech vrátila, musela jsem objíždět turnaje ITF sama, protože tam si musíte všechno platit," přiznala webu WTA Insider Buzarnescuová.

Když už se zdálo, že se oklepala z nejhoršího, blížila se první stovce a začala se tenisem solidně živit, přišlo ještě horší zranění kolene.

"To mě vyřadilo na dva roky. Pak jsem se zkoušela vracet, ale koleno se opět ozvalo. Byla jsem na dvou operacích a nic nepomohlo. Léčil mě dokonce doktor Rafaela Nadala, byla jsem za odborníky ve Švýcarsku, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Koleno pořád bolelo, bylo to strašné," vzpomíná Rumunka.

Bylo jí 24 a myslela si, že její kariéra je u konce, léčila koleno a přemýšlela co dál se životem.

"Začala jsem proto studovat titul Ph.D. v Bukurešti, rozhodla jsem se pro sportovní vědu se zaměřením na sportovní management. Říkala jsem si, že pak možná dostanu práci na univerzitě, nějak se živit musím a sportu rozumím nejvíc," vysvětlila své počínání.

Když před dvěma lety úspěšně dostudovala, podnikla poslední pokus k návratu na okruh a hle, bolest najednou zmizela.

"Začala jsem týmovými soutěžemi v Nizozemsku a bylo to úžasné. Bylo po bolesti a já zase byla schopná hrát na vysoké úrovni. Teď už objíždím ty největší turnaje a plním si sny, které jsem odmalička měla," září štěstím Buzarnescuová.

Sezona 2018 je pro ni zatím průlomová. V Hobartu a v Praze si zahrála finále turnajů, vystoupala už na 28. místo tabulky a daří se jí i v deblu. "Žádné cíle si ale nedávám, chci být v první řadě zdravá, chci být schopná obhajovat body a držet se na pozicích pro nasazení do grandslamů, to by bylo skvělé," dodává skromná Rumunka.

Její příští soupeřka Karolína Plíšková má před ní každopádně respekt. "Viděla jsem ji na turnaji v Praze, kde porazila ségru. Nikdy jsem s ní na WTA Tour nehrála. Posbírala letos hodně vítězství, věří si, každá levačka je na trávě nepříjemná. Nebude mít co ztratit, protože je v žebříčku za mnou. Já mám víc zkušeností, ale v žádném případě ji nechci podcenit," hlásí Češka.