Tenisová hvězda jen pár hodin po masakru v Texasu předváděla raketou střelbu na sudí

před 23 minutami

Tohle vážně přehnal. Americký tenista Mike Bryan v duelu čtyřhry na US Open napodoboval raketou střelbu na rozhodčího. Stalo se tak jen pár hodin po masakru v Texasu, kde střelec zabil sedm osob a přes dvacet zranil.

K incidentu došlo v utkání, v němž vítěz osmnácti grandslamových titulů ve čtyřhře nastoupil po boku dvojčete Boba proti páru Federico Delbonis, Roberto Carballés Baena.

Favorizované dlouholeté jedničky žebříčku první set překvapivě prohrály, ve druhém pak v prvním fiftýnu dvanácté hry Delbonisův lob přistál u základní čáry. Lajnový rozhodčí se neozval, a tak sudí na umpire přiřkla bod argentinsko-španělské dvojici. Mike Bryan si ale okamžitě vzal na pomoc Jestřábí oko, které ukázalo, že míček byl v autu.

Na to olympijský vítěz z roku 2012 zareagoval tím, že otočil raketu a držadlem imaginárně vystřelil na lajnového rozhodčího. Vzápětí namířil prst, zmáčkl "spoušť" také na rozhodčí na umpire Marianu Alvesovou a opět i na lajnového.

Gesto Mikea Bryana:

Za to mu Alvesová udělila napomenutí, což ovšem Bryana rozohnilo. "Tak mi rychle řekněte, co jsem udělal?" čílil se. "Co jsem udělal za gesto?" ptal se.

"To gesto, co jste udělal. Udělal jste ho na čárového a udělal jste ho na mě. Udělal jste raketou, jako by to byla puška. Nemyslím, že to bylo vhodné," opáčila Alvesová.

Bryanovi nakonec zápas otočili a vyhráli, Mike se ovšem nevyhnul pokutě. Organizátoři US Open mu udělili trest ve výši 10 tisíc dolarů, což je nejvyšší pokuta, jaká letos na turnaji padla. "Myslíme si, že to odpovídá této částce," uvedl Brendan McIntyre, mluvčí americké tenisové asociace.

Mike Bryan nakonec uznal, že jeho chování nebylo vhodné. "Omlouvám se za všechny problémy, které jsem mohl způsobit. Získali jsme bod a to gesto bylo míněno jako humorné. Ale vzhledem k posledním událostem a politickému klimatu rozumím, že mohlo být chápáno jako necitlivé," prohlásil šestinásobný šampion US Open. "Slibuju, že nic takového už nikdy znovu neudělám," doplnil.

Útočník na západě amerického státu Texas v sobotu zabil sedm lidí, dalších 22 osob podle místní policie utrpělo zranění. Útočníka, který náhodně střílel po lidech z jedoucího auta, policisté po dramatické honičce zabili. Za poslední měsíc to byl ve Spojených státech už třetí významný útok střelnou zbraní.