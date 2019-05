Tenis v zajetí žlutých vest. Mysleli jsme, že jde o teroristy, divili se Češi

před 15 minutami

Vítr si pohrává s oranžovými prapory, které lemují celou slavnou Champs-Élysées. Od Vítězného oblouku až po Obelisk se to hemží kulatými logy Roland Garros. Byl by to běžný květnový obrázek z pařížských ulic, nebýt desítek policejních antonů vyrovnaných podél téměř dvoukilometrového bulváru.

Paříž (od našeho zvláštního zpravodaje) - Co dvě minuty vzduch prořízne zvuk sirény a muži v uniformách usměrňují davy. Je jim jedno, že se kolem rojí turisté, kteří vyrazili na tenisový svátek a ještě před zápasy chtějí vidět památky. Mají tu sobotní tradici, hlídání pochodu nespokojených žlutých vest.

"Pane, tudy nemůžete projít, tady je bezpečnostní zóna," odhání staršího pána s batůžkem na břehu Seiny vousatý policista. Hlavní ulici podél nábřeží střeží hned čtyři ozbrojenci.

Turista, který se chtěl dostat k Louvru, se musí otočit a místo pársetmetrové procházky uzavřené místo víc než kilometrovým obloukem přes řeku obchází. Jenže i tam je most zabarikádovaný policejními vozy a úzký průchod mezi nimi střeží uniformovaní muži. Kdo má tašku a chce projít, musí ukázat její obsah.

Metro bude jistota, chtělo by se říct, ale opak je pravdou. Policie pro jistotu uzavřela hned několik stanic na trase linky 1 i 9. Ty nevedou jen kolem nejznámějších pařížských pamětihodností, ale také se jejich pomocí dopravují fanoušci na probíhající Roland Garros.

V sobotu se tak někteří tenisoví nadšenci, kteří chtěli vidět první tréninky těch největších hvězd, museli vypravit do areálu pěšky.

"Popravdě jsme ani nevěděli, že je ten zmatek kvůli žlutým vestám. Šli jsme od Louvru směrem k Eiffelovce a cestu nám křížily zátarasy. Říkali jsme si, že možná půjde o terorismus, že jsou to opatření kvůli těm nedávným útokům v Lyonu," vypráví už v neděli na tribuně brněnská fanynka Michaela Hanaková.

Zatímco si na klíně rovná českou vlajku, aby u kurtu číslo 13 mohla podporovat tenistku Markétu Vondroušovou, popisuje, kolik houkajících policejních aut, po cestě za turistikou s přítelem potkali.

"Ale nikde nebylo nic vidět, jen jedna siréna za druhou a všude policajti," dodává její partner David Macko.

Jestli se chystáte do Paříže na tenis, vyhněte se sobotám. Všude samé uzavírky a ozbrojenci v ulicích. To zažijete. Žlutou vestu možná nepotkáte žádnou. #paris #demonstration #tennis #RG19 pic.twitter.com/nKo8kJYYAM — Miroslav Harnoch (@MiroslavHarnoch) May 25, 2019

Francouzská policie čekala, že hnutí žlutých vest, které vyrazilo do ulic poprvé loni v listopadu, když protestovalo proti růstu pohonných hmot, připraví na víkend, kdy se konají eurovolby velkou akci.

V sobotu se už 28. protestní výpravy zúčastnilo v Paříži jen něco málo přes dvě tisícovky lidí. Většina návštěvníků hlavního města nezahlédla jedinou vestu a žlutou už vůbec ne. Vše proběhlo v klidu.

Druhý den se vrátilo vše do normálních kolejí a hlavní francouzské město se proměnilo v Mekku tenisu. Davy proudily směrem k jižnímu cípu Boulogneského lesíku.

"O lístky byla rvačka. V březnu jsme číhali, až se otevře okno pro nákup, když to zapnuli, klikli jsme a byli jsme až patnáctitisící v pořadí. Trvalo dvě hodiny, než jsme se dostali na řadu a mohli si vstupenky vybrat," vysvětluje Hanaková.

Ale kdo by čekal, že se to na takové akci budou rojit spekulanti a překupníci, ten by se spletl. Organizátoři mají systém pojištěný.

"Na osobu máte čtyři lístky a nejpozději 24 hodin před tím hracím dnem musíte vstupenku registrovat do systému s občankou, takže tu nemůže nikdo stát před vchodem a nabízet lístek," líčí česká fanynka, která s přítelem vzala na antukový grandslam i rodiče.

"Na první den jsme si zaplatili za 90 eur centrální kurt, druhý den máme jen malé kurty za 30 eur," dodává.

Za utracené peníze mají rozhodně solidní zážitek. Francouzi si dávají záležet, aby ze sebe smetli nálepku chudé Popelky mezi turnaji velké čtyřky.

Přestavěli centrální dvorec, další nově otevřeli v botanické zahradě, v uličkách je dostatek obchůdků a restaurací. O atmosféru se zase mezi kurty stará trio muzikantů, které na housle, kytaru a basu hraje ty nejznámější francouzské melodie.

"Pro nás hráčky v areálu vybudovali tunely, takže už se nemusíme prodírat mezi lidmi. Je to tu krásný, neskutečný, kolik do toho musí nacpat peněz, aby to tu takhle vypadalo," přidává se Vondroušová, která úspěšně zvládla vstup do turnaje.

Tenisový svátek na oranžové drti tak neztrácí svůj lesk, i když ho občasné demonstrace občas vezmou do zajetí.