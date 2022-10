Ten klid a relax. V Ostravě se cítím jako doma, hlásí nadšená jednička Šwiateková

Je suverénně nejlepší tenistkou sezony, ovládla dva grandslamy a kam vkročí, budí svými výkony rozruch. Do Ostravy si Polka Iga Šwiateková přijela odpočinout od divokého kolotoče na okruhu. Navíc se tu cítí jako doma.

Brisbane, Dauhá, Berlín, Tokio, Moskva a také Ostrava. Všechna tato města mají jedno společné, hraje se tu ženský tenisový podnik z kategorie WTA 500, tedy ve hře je pro vítězku téměř pět stovek bodů (přesně 470, pozn. red.).

"Mám to tady ráda, je tu takový klid oproti těm ostatním velkým městům. Ostrava je místo, kde si může člověk opravdu vydechnout," libuje si světová jednička Iga Šwiateková.

Ta po loňské účasti v semifinále místního podniku vůbec neváhala a po triumfu na US Open si další cestu naplánovala právě do Ostravar Arény.

"Byla to tehdy zábava tady hrát, vždyť většina lidí na tribunách byli Poláci, cítím se tady jako doma," pochvaluje si rodačka z Varšavy.

Tím, že je Ostrava jen kousek od polských hranic, Šwiateková vyhlíží, že na turnaj dorazí i spousta jejích přátel. Má to ovšem háček, potřebují, aby přežila v pavouku do víkendu.

"Musím se tím pádem dostat do semifinále, a to jsem do Ostravy vyrazila bez trenéra. No, jsem tu docela pod tlakem," směje se.

I když je pole tenistek v turnaji našlapané, kromě těch nejlepších Češek tu hrají dohromady čtyři ženy z první desítky žebříčku, na titul si věří.

"Jestli mi letošní sezona něco ukázala, je to fakt, že můžu uspět v jakýchkoli podmínkách, na každém povrchu. Ale uvidíme, jak se mi podaří začít, přeci jen tři týdny jsem nehrála zápas," prohlásila Šwiateková.

Po triumfu na US Open si dala pauzu, trénovala doma v Polsku a teď bude její další protivnicí Ajla Tomljanovicová z Austrálie.

"Připravovala jsem se ve Varšavě a přijde mi, že tady jsou podobné podmínky, takže by mi to mohlo sedět, ale tenis umí překvapit," dodala jednadvacetiletá Polka.