Bezchybná a takticky přesná. Krejčíková už zase vítězí, teď vyzve kamarádku z dětství

Od ledna takovou fazónu neměla. Česká tenistka Barbora Krejčíková v Tallinnu našla ztracenou sebejistotu a opět vítězí. V sobotu si v Estonsku zahraje o finále proti Švýcarce Belindě Bencicové, kterou zná moc dobře odmalička.

Zkraje sezony předváděla hráčka z Ivančic skvělý tenis, důkazem bylo finále v Sydney a čtvrtfinále australského grandslamu.

Pak ale přišla série nezdarů a hlavně vleklé zranění lokte, které ji připravilo o možnost se pořádně připravit na obhajobu titulu z French Open.

Dlouho se v singlu nemohla chytit, chyběl rytmus a sebedůvěra v úderech. Teď se zdá, že v Estonsku našla, co hledala.

Bez ztráty setu udolala tři nevyzpytatelné soupeřky. Australanku Ajlu Tomljanovicovou, Ukrajinku Martu Kosťukovou a naposledy i světovou patnáctku Brazilku Beatriz Haddad Maiaovou, která prožívá životní sezonu.

"Vždycky se snažím podat co nejlepší výkon, ale dnes se všechno sešlo. Tušili jsme s trenérem, co bude Brazilka hrát, a zvládla jsem to dobře i takticky," zářila Češka po postupu mezi poslední čtyřku.

Po měsících frustrace se do hry Krejčíkové vrátila pestrost, preciznost a přehled, tedy vlastnosti, kterými před rokem zaskočila soupeřky v Paříži.

V boji o sedmé finále kariéry si to rozdá se Švýcarkou Belindou Bencicovou, kterou vzhledem k jejím slovenským kořenům moc dobře zná.

"Hrajeme proti sobě od nějakých deseti let. V posledních utkáních hrála skvělý tenis, bude to super zápas, moc se na to těším," nechala se slyšet Krejčíková.

Bencicová totiž odmalička objížděla spoustu českých i slovenských turnajů a na vrstevnici Krejčíkovou často narážela.

"Bára už tehdy patřila ke špičce v naší věkové kategorii, neměla jsem proti ní moc šancí," vzpomínala na loňském Billie Jean King Cupu Švýcarka, která má mezi Češkami řadu kamarádek.

Na dospělých akcích se ale potkaly zatím jen dvakrát a v obou případech se radovala Bencicová.

Krejčíková, jež v závěru loňské sezony neposbírala příliš bodů, se může díky úspěšnému tažení v Tallinu posunout v žebříčku blíž první dvacítce. Momentálně je v live rankingu na 25. příčce.

Příští týden by měla být jednou z hlavních hvězd ostravského turnaje WTA.