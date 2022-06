"Tahle bude těžko k poražení, Igo". Paříž se chystá na snové finále s mladým zázrakem

Na jedné straně hegemonka letošní sezony a 34 zápasů v řadě neporažená tenistka Polka Iga Šwiateková, proti ní osmnáctiletý americký zázrak Američanka Cori Gauffová. Podle některých expertů čeká Paříž přímo snové finále French Open.

Horní polovina pavouka překvapivou finalistku rozhodně nevyplivla. Jednadvacetiletá polská hvězda letos neprohrála už 34 zápasů v řadě a s každým odehraným turnajem jen navyšuje náskok na světovém trůnu.

Myslet si, že by její náhlý kolaps mohl přijít na místě, kde její snový příběh před dvěma lety začal, kde vyhrála první grandslamovou trofej, by bylo bláhové.

Po cestě do dalšího grandslamového finále ztratila jediný set a Číňance Čeng Čchin-wen se za to okamžitě pomstila uštědřeným kanárem.

"V podstatě neměla jediný problém. Spíš to vypadalo, že se s každým kolem ještě zlepšuje," všiml si expert Eurosport Mats Wilander.

Pokud Šwiateková přidá ještě jeden díl skládačky do vítězné šňůry, vyrovná v historické tabulce rekordmanku Američanku Venus Williamsovou, která v sezoně 2000 také nasbírala 35 triumfů v řadě.

"Bude určitě favoritkou, ale taky na ní bude ležet víc tlaku, přeci jen je ještě mladá. Myslím, že finále pro ni bude opravdový test," myslí si Wilander.

V sobotu se proti ní totiž postaví o tři roky mladší Cori Gauffová. Osmnáctiletý zázrak, která už před čtyřmi roky byla juniorskou světovou jedničkou a ovládla dívčí grandslam právě v Paříži. Pak vystřelila do dospělého tenisu a celý svět se nemůže dočkat, kdy to tenhle roky opěvovaný talent konečně rozbalí.

Zdá se, že se to stalo právě teď v areálu Rolanda Garrose. "Bude to úžasný zápas, tahle holka je těžko k poražení, Iga to nebude mít snadné. Gauffová vypadá, jako by hrála totálně bezstarostný tenis," nechal se slyšet jiný bývalý hráč Alex Corretja.

Sama rodačka z Atlanty ráda opakuje, že nedávná maturitní zkouška pro ni byla daleko větší zkouškou než nějaké zápasy o premiérový grandslam.

"Dobře mění směr hry, hlavně z forhendu, skvěle se hýbe a i v dlouhých výměnách je konzistentní, nedělá chyby," líčí Corretja přednosti současné světové třiadvacítky, která dokonale využila zaváhání favoritek v dolní části pavouka.

Meteorologové dávají na sobotní pařížské odpoledne zhruba 70 procentní šanci deště, podle tenisových odborníků je to ale jedno. "Ať bude sucho nebo vlhko, střecha zatažená, nebo roztažená, na výsledek by to nemělo mít vliv, obě dívky mají zbraně na to se prostřílet k vítězství. Pro nás diváky to bude přímo snové finále," slibuje si Wilander.