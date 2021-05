Ta holka nemá chybu, honila mě po kurtu, varuje Ósakaová před nastartovanou Muchovou

Z Karolíny Muchové se letos stal postrach tenistek první světové desítky. Už se v tomto roce může pyšnit třemi skalpy hráček z čela světového žebříčku. Na antuce v Madridu si v neděli poradila se světovou dvojkou Naomi Ósakaovou z Japonska a ta pak na její adresu nešetřila chválou.

Do loňska Muchová z devíti zápasů se soupeřkami z top 10 vyhrála jen jeden. Letos má s nimi stoprocentní bilanci. Na Australian Open zdolala šestku Karolínu Plíškovou a první hráčku světa Ashleigh Bartyovou z Austrálie a nyní došlo na Ósakaovou.

"Určitě si myslím, že jsem klidnější. Ať už hraju proti komukoli, tak mám mentální přípravu lepší a propracovanější, protože jsme na tom začali koncem minulého roku pracovat a tenhle rok se to projevuje," řekla Muchová po postupu do osmifinále.

V přípravě na zápas ale nerozlišuje, jestli jde o soupeřku z desítky či třicítky světa. "Je to podobné a je to především o konstantní práci, kterou se snažím převést co nejlépe na kurt. A proti takovým hráčkám je o to pár momentech a jsem ráda, že je zvládám," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy a dodala: "Každá taková výhra mi dodá i na sebevědomí a ukáže, co zlepšit."

Ósakaová po utkání ocenila pohyb české hráčky. "Zvlášť na antuce je těžké s ní hrát. Ta holka nemá vyloženě chybu, diktovala hru a honila mě po kurtu. Je to skvělá komplexní hráčka," prohlásila bývalá světová jednička.

Olomoucká rodačka potvrdila, že ji baví se na antuce klouzat. "Jsou potřeba dva tři týdny, než si člověk zvykne na dokluzy, a pořád si myslím, že se můžu zlepšit. Ale líp to cítím a přijde mi to přirozené," řekla Muchová.

Po zranění břišního svalu z Australian Open stále není stoprocentně zdravá. "Ale cítím, že se tomu blížím. Zase se dostávám do turnajového zápřahu. Tady v Madridu je výhoda, že máme mezi zápasy den volno, takže je delší čas na regeneraci. Udělám vše, abych byla za dva dny schopna podat co nejlepší výkon, a na další zápas se připravím zase co nejlíp."

I se zdravotními problémy letos Muchová porazila světovou jedničku i dvojku. Otázkou je, jak bude hrát, až bude zcela zdravá a plná sil. "Jak? Těžko říct," usmála se a dodala: "Byla bych ráda, kdybych se dostala do stavu, kdy dohraju v pohodě a jsem ready na další."

Madridské osmifinále mezi Muchovou a Řekyní Marií Sakkariovou je na programu v úterý zhruba od 20:30 a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online reportáži.