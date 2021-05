Má jen úzkou sadu dovedností, zní kritika Plíškové. Polský masakr bere pragmaticky

To, co se celý týden jevilo jako potřebná injekce sebevědomí do žil Karolíny Plíškové, skončilo krutou blamáží. Česká jednička došla v Římě potřetí za sebou do finále, polská teenagerka Iga Šwiateková jí ale v boji o titul nadělila dva potupné kanáry.

Svět tenisu má o čem mluvit. Prim hrají oslavné ódy na rodačku z Varšavy, která po loňském šokujícím vítězství na pařížském Roland Garros znovu dala na srozuměnou, že bude na antuce těžko k poražení.

Šwiateková v magickém římském komplexu Foro Italico během týdne brilantně vyladila formu.

V osmifinále byla blízko vyřazení, dva mečboly odvracela paradoxně v duelu s jinou českou hráčkou, Barborou Krejčíkovou. Jinak excelovala, ve dvou setech odklidila z cesty Ukrajinku Elinu Svitolinovou i americké hvězdy Madison Keysovou a Coco Gauffovou.

Ve finále pak nabídla bezchybný, dechberoucí výkon.

Smršť, kterou si pro českou sokyni přichystala, vygenerovala až absurdní zápasové údaje: Plíšková za pouhých 46 minut uhrála třináct míčků, čímž se zařadila na přední místa v historii největších tenisových debaklů. V první sadě získala Češka dokonce jen čtyři výměny.

Nevynucených chyb udělala Plíšková třiadvacet, Šwiateková pouze pět. Úspěšnost prvního podání? 93 procent Polky oproti 44 procentům české tenistky. A druhý servis? 85 procent vs. 11 procent.

"Neskutečný výkon Igy - wow!" rozplývala se nad devatenáctiletou tenistkou na Twitteru Martina Navrátilová.

Titulky polských médií demonstrovaly pochopitelnou národní tenisovou euforii: "Koncert Šwiatekové. Plíškovou přejela jako válec. Rodí se tenisová supernova." Psalo se i o "masakru" nebo "vraždění neviňátek".

Po jednoznačném finále ale nebyl prostor pouze pro chválu Polky, ale i pro tvrdou kritiku české tenistky.

"Jediné, co za celý zápas vyhrála, byl hod mincí před utkáním," napsal bez servítků specializovaný server tennis.com. "Až trapně jednoduché vítězství," přidal se magazín tennis365.com.

Takřka dokonalý výkon Šwiatekové totiž paralelně odhalil velké rezervy její sokyně, zejména taktického rázu. To, o čem se v tuzemsku píše v souvislosti s lounskou rodačkou pravidelně, nyní vyskočilo i do textů světových sportovních médií.

Podstata sdělení? Plíšková zkrátka nemá žádný plán B, nic, co by mohla na své hře výrazně změnit, když se nedaří. Navíc nedisponuje ani něčím, co by se dalo nazvat třeba zažranou houževnatostí nebo vůlí bojovat do posledního dechu.

Rozdílná energie před finálovým duelem:

Autor knihy o legendárním Jimmym Connorsovi Joel Drucker dokonce podotkl, že byla Plíšková v duelu "vydána na milost a nemilost své úzké sadě dovedností".

"Nekonala se žádná změna taktiky, žádné variace na returnu, náhlé výpady k síti, čopy ani kraťasy," napsal Drucker s tím, že byla Plíšková kompletně paralyzovaná. Na její obranu dodal: "Stalo se to tak rychle, že možná ani neměla čas uvažovat o alternativních přístupech."

Kriticky se k výkonu Plíškové vyjádřila i sama Šwiateková.

"Od první chvíle jsem cítila, že je trochu nervózní. Chtěla jsem to použít proti ní, a tak jsem začala co nejrychleji, abych z toho vytěžila maximum. Říkala jsem si, že se špatně hýbe, zároveň jsem ale měla na paměti, že se může kdykoli dostat do rytmu. Takže jsem se opravdu soustředila," shrnula své dojmy.

Česká tenistka, která se v žebříčku i přes finálovou účast propadla na desáté místo právě za mladičkou Polku, přijala devastující výsledek pragmaticky.

Karolína Plíšková při závěrečném ceremoniálu:

"Hrála vážně skvěle, velmi rychle. Byla neuvěřitelná. Extrémně mi komplikovala, abych předváděla svou hru. Cítila jsem se šíleně, zahrála jsem jen pár kvalitních úderů. Výsledek je kombinací obou výkonů, což se někdy může stát," prohlásila na tiskové konferenci.

"Po takovém výsledku je velmi těžké myslet pozitivně. Na druhou stranu kvůli 46 minutám nemůžu zapomenout na to, co jsem v Římě předváděla celý týden. Mám za sebou kvalitní zápasy, porazila jsem skvělé hráčky," snažila se Plíšková připomenout si to, co se jí v italské metropoli povedlo.

Grandslamové Roland Garros začíná už necelé dva týdny. Zatímco obhájkyně Šwiateková bude v Paříži patřit k největším favoritkám, reálné ambice Plíškové jsou velkou neznámou.

