Svět už zbystřil. Peníze ale zatím nestačí ani na pokrytí cesty, říká český zázrak

Brenda Fruhvirtová v pouhých čtrnácti letech letí žebříčkem nezadržitelně vzhůru. Velká naděje českého tenisu už cítí, jak k ní soupeřky přistupují s respektem a chce se začít soustředit výhradně na dospělé turnaje.

Sezonu zahajovala jako 1094. hráčka světového žebříčku. Za dva měsíce ale dokázala vylétnout o úctyhodných 700 míst a v první pětistovce rankingu je bezkonkurenčně nejmladší tenistkou.

Brenda Fruhvirtová zatím bez zaváhání míří ke svým velkým snům. Věhlas "českého zázraku" neustále roste a špičkové tenistky už začínají chápat, s jakým talentem mají tu čest.

"Už i top hráčky asi vědí, o koho se jedná a musí pro ně být nepříjemné hrát proti tak mladé soupeřce. Nechci říkat, že se mě bojí, ale zbystřují pozornost," říká Brenda, mladší ze sesterského dua.

Fruhvirtová vletěla mezi dospělé suverénně a neohroženě, v argentinském Tucamánu ovládla hned dva turnaje ITF v řadě, porážela přitom hráčky z druhé či třetí stovky. Vzápětí se v mexické Guadalajaře dostala z kvalifikace ke svému premiérovému duelu na okruhu WTA. Grandslamové vítězce Sloane Stephensové z USA pak podlehla 2:6, 2:6.

Ukázalo se však, že není proč dále čekat. Čtrnáctiletá tenistka přechází trvale na dospělý okruh.

"V dubnu mi bude patnáct, budu se soustředit jen na ženy. Tam mám sice povolený omezený počet turnajů ročně, ale ty juniorské už pro mě nejsou důležité. Možná si ještě pojedu tenhle rok zahrát juniorský Grand Slam, ale letos s tím skončím," potvrzuje Fruhvirtová.

Když má říct, co by měla při k přechodu mezi ženskou elitu zlepšit, neváhá. "Nejvíc tam hrají roli zkušenosti a pak také fyzická síla."

Mladá hráčka na sebe musí být opatrná, aby se vyhnula zranění. "Snažíme se to dělat rozumně. Pracuju hlavně jen s vlastní vahou," vysvětluje.

Špičkový tenis je sice o hlavě, Fruhvirtová ale zatím nepracuje s žádným mentálním koučem. "Odjakživa všechno řešíme v rámci rodiny, pomáhá mi i starší ségra, která má víc zkušeností. Dokáže mi poradit," říká Brenda.

Už ve čtrnácti se považuje za komplexní tenistku.

"Nedá se říct, že bych měla vyhraněný herní styl. Záleží, proti komu hraju, jakou stanovíme taktiku. Mám výhodu, že jsem klidná hráčka, že sice dokážu reagovat, ale hlavně si jedu to svoje a nenechám se rozhodit," popisuje.

Ačkoli vyhrála v Argentině dva štědře dotované turnaje, finančně si zatím vyskakovat nemůže. "Prize money zatím nestačí ani na pokrytí cesty," přiznává. "Teď jsem si v Mexiku koupila řetízek, ale obyčejný, na ulici."

V Argentině ji ocenila místní legenda Gabriela Sabatiniová. Z velkých hvězd si ale Fruhvirtová nic nedělá. Na vzhlížení k tenisovým vzorům ji příliš neužije.

"Takhle to nevnímám. My se tak nějak mezi nimi pohybujeme odmala, přijde nám to normální. Na Laver Cupu v Praze jsme si jednou moc hezky popovídali s Rogerem Federerem, ve Wimbledonu pak se Serenou Williamsovou. Ale nějaké kamarádství, to zase ne, každý se stará o sebe, jde si sám za svým. Jsem ráda, že jsme na to se ségrou dvě," tvrdí 395. hráčka současného rankingu WTA.