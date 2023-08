Neetická svatba Kvitové? Má dospělý vztah, hráčky ale musíme chránit, varuje legenda

Poslední dva roky veřejně mluví o svém příběhu, jak se v mládí zamilovala do o 33 let staršího trenéra a nechalo to na ní stopy. Americká tenisová legenda Pam Shriverová tak chce varovat současné hráčky před vztahy se svými kouči. Její teorii ale trochu nabourala svatba Petry Kvitové s Jiřím Vaňkem.

Když si třiatřicetiletá česká tenistka vzala v červenci na statku Oblík svého trenéra Jiřího Vaňka, sklidila smršť gratulací od současných i bývalých tenistek. Ale jedné někdejší legendě hlavně deblové scény, Američance Pam Shriverové, to trochu nabouralo její boj proti vztahům hráček s kouči. Sama má totiž za sebou špatnou zkušenost. Když jí bylo 17 let, zamilovala se prý do svého tehdy padesátiletého kouče Dona Candyho. "Pamatuji se, jak jsem mu řekla, že jsem se do něj zamilovala. Věci se mohly ubírat jiným směrem, kdyby byl uvědomělý a vytušil, jaké komplikace to přinese. Ale nechtěl se mě vzdát, byla jsem talent," napsala před rokem ve svém sloupku pro australský deník The Age. Candy s ní pak dlouho udržoval poměr, i když byl ženatý. A to prý Shriverovou poznamenalo takovým způsobem, že se teď snaží prosadit, aby organizace WTA nastavila pravidla, podle kterých by byl vztah na tenisovém "pracovišti" zakázaný. I Vaněk je starší než Kvitová, celkem o 12 let. Jejich sňatek se donesl i ke Shriverové, která na to hned reagovala. "Oni jsou příklad toho, proč nežádám o plošný zákaz těchto vztahů. Mají spolu konsenzuální vztah, jí je třicet let a znají se dlouho, s tím se nedá nesouhlasit," uvedla Shriverová ve vydání The Craig Shapiro Tennis Podcast. Podle ní se ve světovém tenise málo dbá na edukativní prevenci u hráček, které hrají tenis a zároveň v nich bouří hormony během puberty. Mezi teenagerkami může přijít situace, jaká se přihodila vítězce 112 deblových turnajů WTA. "Je to otázka etiky, morálky. Je potřeba pracovat i s trenéry, kteří pracují s mládeží. Nějak jsme se dostali do fáze, kdy tenisová veřejnost přijímá, že tenistky spí s trenéry, ale musíme přepnout hlavy do módu ´ne, tohle se nemá stávat´," uvedla Shriverová. Kvitová není jedinou vdanou hráčkou za svého trenéra. Ze světové špičky má za manžela kouče například Ruska Veronika Kuděrmetovová, a to už více než pět let. "Omlouvám se." Australský tenista si vylámal zuby na jméně Krejčíkové (4.8.2023): 1:19 Sportovní Sociál: Australský tenista si vylámal zuby na jméně Krejčíkové | Video: Aktuálně.cz

