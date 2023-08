Rozlučka v deblu s Vondroušovou. Byl to můj nápad, líčí Strýcová před US Open

S kariérou se loučící tenistka Barbora Strýcová sehraje čtyřhru na rozlučkovém US Open po boku letošní vítězky wimbledonské dvouhry Markéty Vondroušové. Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně, která naopak vyhrála letos v All England Clubu deblovou soutěž, to řekla dnes na tiskové konferenci po prohře v 1. kole turnaje WTA v Praze s Ankitou Rainaovou z Indie.

O třináct let mladší Vondroušová nahradí Tchajwanku Sie Šu-wej, která bude hrát s Číňankou Wang Sin-jü a pokusí se s ní kvalifikovat na Turnaj mistryň.

"Byl to můj nápad. Ona (Vondroušová) byla samozřejmě už domluvená s někým jiným," uvedla Strýcová. "Řekla jsem jí: Pojď to zkusit, protože mi přijde, že by to mohl být hezký příběh. A vyšlo to," doplnila Strýcová.

Bývalá světová jednička ze čtyřhry a vítězka 32 deblových titulů Strýcová vyhrála letošní Wimbledon po boku Sie Šu-wej, s níž zopakovala triumf z roku 2019.

Sedmatřicetiletá Tchajwanka se ale rozhodla hrát s Wang Sin-jü, s níž vyhrála Roland Garros a má s ní šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň. Do něj už totiž Strýcová zasáhnout nechce a plánuje po US Open uzavřít kariéru.

S Vondroušovou už Strýcová hrála na Australian Open před čtyřmi lety, kdy se dostaly do semifinále. "Tam jsme se i domlouvaly dva dny předem. Jedna z našich parťaček tehdy onemocněla, nebo byla zraněná. Hrály jsme spolu navíc strašně dobře," vzpomínala Strýcová.

"Strašně se na to těším. Je to hezký příběh, ona vítězka Wimbledonu v singlu, já v deblu a hrajeme spolu můj poslední turnaj. Jsem vděčná za to, že budeme spolu hrát," dodala Strýcová. Poslední grandslamový turnaj sezony začne v New Yorku 28. srpna.