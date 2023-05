Strýcová je pro nás inspirací, žasne Sabalenková. Češka přitom šílí z improvizace

Do čtyřhry naskočila, jako by vůbec nepřestala, a neztratila se ani v singlu. Česká tenistka Barbora Strýcová se v Madridu postarala o povedený comeback po mateřské, o kterém si povídají i některé hvězdy okruhu WTA.

Má to být rozlučkové turné, ale zatím plzeňská tenistka rozhodně není na turnajích jen do počtu. V prvním kole dvouhry trápila o 15 let mladší Italku Elisabettu Cocciarettovou, ve čtyřhře je po boku Sie Šu-wej z Tchajw-wanu už ve čtvrtfinále.

"Užívám si každou minutu, když přemýšlím o turnajích, které budu hrát, cítím jen radost, protože vím, že život bez tenisu už mám vyřešený," přiznala sedmatřicetiletá Strýcová webu WTA Insider.

Na okruh se vrátila rok a půl po porodu syna Vincenta, kterého si pro jistotu vzala i na podnik do Madridu.

"Jsme na sebe hodně napojení, když jsem třikrát týdně odcházela na trénink, plakal. Nebylo to vůbec jednoduché," vypráví česká tenistka.

Spolu s mateřstvím se musela proměnit i jako člověk. Z profesionálního sportovce, který má rád pevný řád a jasně nalajnovaný den, se musela stát mistryně v improvizaci.

"S dětmi prostě nemůžete plánovat. Řeknete si, že uděláte to či ono, až bude odpoledne spát, jenže Vincent není zrovna velký spáč. A stejně tak v noci, den před prvním zápasem jsem spala možná pět hodin," uvedla.

Z náročného programu maminky na mateřské si uloupla deset hodin týdny, šest hodin na kurtu, čtyři v posilovně, aby se před návratem na kurty dostala do patřičné formy.

"A využila jsem ten čas maximálně. Snažila jsem se nastavit nějaký kompromis, abych ho neopouštěla každý den," vysvětlila.

Strýcová může využít zmražený žebříček z doby, kdy kvůli těhotenství opouštěla okruh a může ho využít na 12 turnajů včetně dvou grandslamů. Ukázat by se tak měla na Wimbledonu a US Open.

"Vybírám si hlavně ty turnaje, kde mě to vždycky bavilo, kde jsem to měla ráda," dodala.

Nad jejími výkony v 37 letech žasnou i některé současné hvězdy okruhu. Pochvalu jí vysekla i současná světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska.

"Dává nám víru, že i když odejdete na mateřskou můžete se vrátit a pořád hrát na vysoké úrovni. Musí to být těžké vybalancovat. Na kurtu necháte spoustu energie, pak přijdete domů a čeká vás tam malé dítě, které chce vaši pozornost," tuší Sabalenková.

Bělorusce je teprve 24 let a potomka zatím neplánuje, ale pokud by přeci jen někdy návrat z mateřské plánovala, prý si zajde za Strýcovou pro radu.

"Budu chtít nějaké tipy, jak zůstat soustředěná, silná a jak to všechno skloubit na kurtu i mimo něj," přiznala.

Strýcovou a Šu-wej čeká v úterý těžký boj o semifinále s Američankou Taylor Townsendovou a Kanaďankou Leylah Fernandezovou, což je momentálně osmý nejlepší pár letošní sezony.