Strýcová sklidila obdiv, při návratu ale po boji padla. Zato Muchová postupuje

Podle odhadů OSN uprchne z boji zmítaného Súdánu na 270 tisíc lidí do sousedních zemí Jižního Súdánu a Čadu. Uvedl to v úterý Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Odhad se podle agentury Reuters nevztahuje na dalších pět sousedních zemí, jelikož množství lidí, kteří uprchli do Egypta, Eritreje, Etiopie, Středoafrické republiky a Libye, dosud není známé. Boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory, které se rozhořely 15. dubna, si podle zástupce Světové zdravotnické organizace vyžádaly nejméně 459 mrtvých a 4072 zraněných. OSN v úterý rovněž varovala před nanejvýš akutním nedostatkem potravin, vody, léků a paliva především v metropoli Chartúmu.

V Súdánu je nyní podle údajů OSN na 3,7 milionu lidí vnitřně vysídlených a země už před konfliktem hostila více než milion uprchlíků, kteří utekli před konflikty v sousedních zemích, například Jižním Súdánu.

Podle zástupkyně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Jižním Súdánu Marie-Hélène Verneyové se jako první budou do této země vracet její občané, kteří dříve z vlasti prchli. Následovat budou Súdánci, kteří se nyní stanou uprchlíky. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky podle Verneyové očekává návrat 125 tisíc Jihosúdánců, kteří dříve uprchli do Súdánu. Občanů Súdánu podle Verneyové dorazí na 45 tisíc, v posledních dnech jich země přijala 10 tisíc.