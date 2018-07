Šok pro Slováky, Rybáriková končí na Wimbledonu v prvním kole. Selhala i světová čtyřka

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Netrvalo to ani dvě hodiny a Wimbledon zažil první velkou senzaci. S turnajem se rozloučila favorizovaná Slovenka Magdalena Rybáriková.

Londýn - Slovenská tenistka Magdalena Rybáriková doplatila na Wimbledonu na nepříjemný los. S travnatým grandslamem se rozloučila hned v prvním kole, když nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou po setech 5:7 a 3:6. Rybáriková tak v Londýně neobhájí loňské životní semifinále.

Velké překvapení se zrodilo také na úkor Sloane Stephensové. Úřadující šampionka US Open, finalistka Roland Garros a světová čtyřka prohrála ve dvou setech s Chorvatkou Donou Vekičovou.

Američanka uhrála pouhé čtyři gemy a přišla o šanci stát se po Wimbledonu světovou jedničkou. Na londýnské trávě se pětadvacetileté Stephensové příliš nedaří, i loni prohrála už v úvodním kole.

Americká tenistka mohla vystřídat v čele žebříčku WTA Rumunku Simonu Halepovou v případě, že by ve Wimbledonu získala titul a současná jednička by vypadla v 1. kole. Zároveň by nesměla do finále postoupit dvojka Caroline Wozniacká.

Proti dvaadvacetileté Vekičové, jíž patří v pořadí WTA až 55. místo, dnes ale Stephensová neměla šanci. Šestkrát přišla o podání a jejím maximem v All England Clubu zůstane čtvrtfinálová účast z roku 2013.

Federer nečelil brejkbolu

Bez zaváhání naopak vstoupil do turnaje v All England Clubu osminásobný šampion Roger Federer. Nejvýše nasazený Švýcar porazil srbského tenistu Dušana Lajoviče 6:1, 6:3, 6:4, když na kurtu strávil jen 79 minut.

"Rychle jsem se dostal do tempa a dobře vstoupil do zápasu. Jsem rád, že jsem postoupil, v prvním kole je vždycky tlak," řekl Švýcar, jenž proti Lajovičovi nastřílel 35 vítězných úderů a ani jednou nemusel čelit brejkbolu.

Bez problémů postoupil i loňský finalista Wimbledonu Marin Čilič. Třetí nasazený chorvatský tenista vyřadil Japonce Jošihita Nišioku 6:1, 6:4, 6:4. Vítězka Australian Open Caroline Wozniacká nadělila v prvním setu Američance Varvaře Lepchenkové "kanára" a po výhře 6:0, 6:3 rovněž hladce postoupila.

Dál jde i bývalá světová jednička Serena Williamsová. Sedminásobná šampionka, jež se vrací po mateřské pauze, potřebovala v duelu s Arantxou Rusovou z Nizozemska šest mečbolů, nakonec ale vyrovnaný zápas vyhrála 7:5, 6:3. "Hrála dneska neuvěřitelně, nikdy jsem ji ještě takhle neviděla. Já nehrála nejlépe, ale pomalu se do toho dostávám," řekla šestatřicetiletá Američanka.

Nečekaný postup slavil trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka. Švýcarský tenista, jenž se kvůli zranění kolena propadl v žebříčku na 225. místo, porazil šestého nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4. Ze hry venku je černý kůň turnaje Borna Čorič. Jednadvacetiletý chorvatský tenista, který v generálce v Halle porazil ve finále Federera, podlehl Daniilu Medveděvovi z Ruska 6:7, 2:6, 2:6.

