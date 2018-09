Šok, Federer končí. Fenomenálního Švýcara zastavil Australan Millman

před 25 minutami

Roger Federer na US Open | Foto: Reuters

Na čtvrtfinálovou bitvu gigantů s Novakem Djokovičem nedojde, šlágr zrušil 55. hráč světa.

New York - Tenisový US Open se tenisového megahitu nedočká. Novak Djokovič sice postoupil do čtvrtfinále přes Joaa Sousu, jenže jeho předpokládaný soupeř Roger Federer nečekaně ztroskotal na Johnu Millmanovi. Švýcarský borec podlehl až 55. hráči světa 6:3, 5:7, 6:7, 6:7.

Druhý nasazený tenista, vítěz dvaceti grandslamových turnajů, sice poměrně snadno získal první set a ve druhém měl dva setboly, ale soupeř je odvrátil a navrch měl i v dramatických koncovkách dalších setů. Federer promarnil setbol i ve třetí sadě, kterou nakonec prohrál v tie-breaku.

Nezvládl pak ani zkrácenou hru ve čtvrtém setu. V ní udělal dvě dvojchyby, celkem si jich připsal deset. V závěrečném tie-breaku prohrával už 1:6, ještě odvrátil dva mečboly, ale víc už toho nestihl. Na US Open prohrál vůbec poprvé s hráčem mimo první padesátku světového žebříčku.