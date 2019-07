Slzící Vondroušová: Američanka si všimla, že mám bolesti a hrála to chytře

před 1 hodinou

Londýn (od našeho zpravodaje) - Markétu Vondroušovou na Wimbledonu zastavilo zranění levé ruky. Do zápasu prvního kola s Američankou Madison Brengleovou sice nastoupila, ale nebyla schopná podat stoprocentní výkon.

Čerstvě dvacetiletá Češka v All England Clubu nenastoupí do čtyřhry, kterou měla hrát společně s Karolínou Muchovou a bez průtahů odcestuje zpět domů.

Čeká ji lékařské vyšetření bolavého hřbetu ruky.

"Mám tam bouli. Vůbec nevím, co se mi tam děje. Při forhendu mě to hodně bolelo," popisovala Vondroušová další ze série svých zdravotních trablů. "Já je mám docela často, jsem zvyklá. Ale s rukou jsem takovou potíž ještě neměla. Bohužel se to stalo tady na Wimbledonu," ztěžka se bránila slzám.

Problém se objevil při sobotním tréninku. V Londýně se Vondroušová připravovala s kamarádkou Muchovou, se kterou se podle předpokladů měla střetnout ve druhém kole wimbledonské dvouhry. Na pikantní vzájemný souboj ale nakonec nedojde.

"Najednou mi začalo píchat v ruce. Byla jsem na rentgenu a tam to vypadalo, že do sebe naráží dvě kůstky. Nic mi na to nedali, měla jsem jen tejp, ale ten moc nepomohl," vyprávěla finalistka nedávného Roland Garros.

Odhlášku nezvažovala, Wimbledon se jen tak nevzdává.

Zkušená Brengleová, která před dvěma lety z Londýna vyřadila Petru Kvitovou, ale brzy poznala, že její soupeřka není v pořádku.

"Musela si všimnout, že mám bolesti na forhendu. Chytře mi do něj hrála hodně míčů. Pořád jsem měla šance, hecovala jsem se, zkoušela to. Ale nebylo to příjemné," řekla Vondroušová. Situaci nepomohly ani místní těžké míče.

"Když trefím míč rámem, jsou otřesy fakt velké. Proto to dnes bylo hodně bolestivé," vysvětlila a doufala, že nepůjde o nic vážného.

Tak jako tak jí čeká delší pauza, přihlášená je až na srpnové turnaje v Torontu a Cincinnati. Tím, že má šanci na Turnaj mistryň, se zatím nechce stresovat. "Je to hodně vzdálené. Bylo by super dostat se tam, ale nechci být pod tlakem, že musím nahánět body."

Vondroušovou mrzelo, že si nezlepšila špatnou travnatou bilanci. Ve Wimbledonu prohrála třikrát v prvním kole a v hlavních soutěžích na okruhu WTA má na tomto povrchu jedinou výhru.

"Ještě s ní nemám moc zkušeností. Potřebuji na ní vyhrát víc zápasů, pak si budu víc věřit. To se mi ale ještě nepovedlo," dodala zklamaná tenistka.